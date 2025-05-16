神岡三民路傍晚機車擦撞貨車 女騎士一度命危送醫急救

今天晚間6時20分在神岡區三民東街發生一起交通事故，陳姓女騎士與林姓男駕駛的營業大貨車，同方向沿三民東街往神圳路方向行駛，兩車突然發生碰撞，陳女倒地不起，當場一度失去生命跡象，消防局神岡分隊抵達給予救護處置後，緊急送往衛福部立豐原醫院治療，後續交由豐原警方釐清事故處理中。

豐原警方表示，5月16日晚間6時20神岡區三民東路的車禍，41歲林姓貨車駕駛行駛於27歲陳姓女騎士的左側，一同神圳路方向行駛，事故發生時，疑似女騎士向左偏移，致機車後車尾與大貨車前車頭發生擦撞，陳姓女騎士一度傷重嚴重，現場由消防局派遣神岡分隊出動2車3人前往搶救，並急送豐原醫院治療，

豐原分局表示，林姓駕駛酒測值為0，並未受傷；酒測部分已報請檢察官抽血檢驗，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判中，警方呼籲，駕駛人行駛時應遵守交通規則，留意車前路況，以確保自身或其他用路人行車安全。