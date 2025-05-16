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高雄賓士女違規左轉撞輕軌 司機急煞乘客驚：蠻恐怖

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓女子今晚7時10分許駕賓士車行經高市大順二路，違規左轉日全街，適輕軌列車駛過，司機緊急煞車，列車頭前方仍擦撞賓士車，幸無人受傷，但車上有乘客嚇到在社群貼文指「蠻恐怖的、司機賠慘了」；警方到場處理，林女無酒駕行為，輕軌停駛5分鐘後復駛。

有網友今晚7點多在網路社群Threads貼文指出，「坐輕軌在大順路竟然遇到車禍，剛剛覺得今天這個煞車怎麼這麼嚴重，大家都站不住了，幸好我坐著，結果竟然有賓士車違規左轉，撞到輕軌了」。

原PO在文中指出，司機緊急剎車沒有嚴重車禍，後來趕緊下車坐公車，想想覺得蠻恐怖的，並指萬一司機沒有煞車成功就撞上了欸，直說阿彌陀佛；原PO並指，車上大家都說這位賓士司機賠慘了，最後輕軌趕緊入站放他們下車

三民二警分局調查，林姓女子（35歲）駕賓士車沿大順二路在禁止左轉的日全街口，直接違規左轉，當場撞及剛好駛過路口的輕軌列車，賓士車身擦撞左側列車車頭，導致車頭有擦撞痕，所幸現場無人受傷。

警方獲報到場處置，林女和列車駕駛經酒測，未發現酒駕情形；輕軌列車於事發後5分鐘內恢復正常通行。

警方調查，林女駕賓士車於禁止左轉路口左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款：不依標誌、標線、號誌指示轉彎，可處600元至1800元罰鍰，警方依法舉發，詳細肇因由交通大隊進一步分析研判。

此外，因輕軌屬大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，警方將亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

林姓女子今晚7時10分許駕賓士車行經高市大順二路，違規左轉日全街，適輕軌列車駛過，司機緊急煞車，列車頭前方仍擦撞賓士車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
林姓女子今晚7時10分許駕賓士車行經高市大順二路，違規左轉日全街，適輕軌列車駛過，司機緊急煞車，列車頭前方仍擦撞賓士車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

社群 賓士 輕軌

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