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當年砸知名酒店、茶行害一票警丟官 主嫌傳日子難過如今陳屍日月潭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

高雄知名酒店、茶行於2020年9月29日一夜接連遇襲，動手砸店、綽號「叔叔」的蘇姓男子等人雖被逮，後續卻扯出幫派鬥爭等案外案，該轄區警分局長、偵查隊長、派出所長等遭檢討丟官；不料今傳出蘇男陳屍日月潭，死因引發關注。

2020年9月29日凌晨，當時32歲的蘇男與李姓、宋姓友人至高雄市苓雅區某知名酒店消費，聲稱不滿服務球棒砸店，當下雖遭警方逮捕，卻又再叫人至當地三民區大連街某茶行砸毀黃姓負責人的車，並再返回該酒店放大龍炮且砸店示威。

由於，一夜接連發生3起砸酒店、茶行滋擾事故，導致該轄區警分局長、偵查隊長、派出所長等遭檢討丟官，更扯出疑涉地下賭場、中南部幫派鬥爭等案外案，還流出蘇男裸身遭黑衣人持球棒痛毆「家法伺候」的影像，且傳出他去向不明。

警方為此介入尋找蘇男釐清有無動用私刑情事，蘇也才出面向警方說明，他並非遭毆打，而是認為自己要為整件事負責，喝酒後叫朋友拿球棒懲罰他，不願提告傷害。隔年2月，蘇男等被依妨害秩序罪遭高雄地院分別判處3月至8月徒刑。

而當年一連串事件震驚地方，據了解，蘇男當時雖為高雄地方中生代活躍人物，行事衝動果敢，但不顧江湖倫理、輩分，砸酒店鬧事後，日子並不好過，活動地點更從高雄移往台中；今日更傳出蘇男遺體在日月潭被尋獲，死因也引發關注。

經調查，現年37歲的蘇男前晚獨自從台中出發到日月潭，昨凌晨2時許被發現陳屍於水社碼頭附近，後續尋獲其座車及寫有「不能再照顧你們」遺書，檢警昨也會同法醫相驗，確認為生前落水、溺水身亡，疑為輕生，家屬對其死因無異議。

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蘇姓男子當年在高雄砸酒店、茶行後，流出其裸身遭黑衣人持球棒痛毆的影像，但事後他稱是自願被打。圖／讀者提供
蘇姓男子當年在高雄砸酒店、茶行後，流出其裸身遭黑衣人持球棒痛毆的影像，但事後他稱是自願被打。圖／讀者提供

幫派 日月潭 警察 酒店

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