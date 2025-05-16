桃園國道火燒車 拖吊途中突起火狂冒白煙超嚇人

58歲的黃姓轎車駕駛今下午1時30分許，行經國道1號五楊高架南向49公里南崁路段時，察覺車輛有異，停路肩通知拖吊車到場協助，但拖吊途中突引擎室不明原因自燃，拖吊車及時發現故障車冒白煙並立即卸下，警消獲報到場立即協助滅火，所幸未造成人員受傷。

黃男行經國道1號五楊高架南向49公里南崁路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，並自行通知拖吊車到場排除，後續由拖吊車上架排除離開現場後，行經國道1號南下55公里中壢服務區路段，故障轎車引擎室不明原因自燃，警消獲報後立即趕到現場，所幸拖吊車及時發現故障車冒白煙並立即卸下，所有人員均下車逃生，不過燒到剩骨架未受到傷害也未波及其他車輛。

國道警表示，一度封閉外側路肩處理，後方車流回堵約3公里，通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。