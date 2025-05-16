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南港警分局警員酒駕還撞傷女老師 遭新北警送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台北市南港警分局張姓警員今天上午涉嫌酒後騎車上班，行經新北市瑞芳區三爪仔坑路時，與江姓女幼兒園老師的機車擦撞，江女手腳擦挫傷。張員酒測值0.56毫克，通報港分局督察科人員處理，下午警訊後將張員依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局調查，張姓警員（29歲）今天上午8時6分騎車行經瑞芳區三爪子坑1號前，疑似要超車，與同向前方江女騎的機車發生碰撞，江女人車倒地，手腳有擦挫傷。

員警獲報到場採證，發現機車倒地後照鏡受損，張男有酒氣，酒測值0.56毫克，員警查出張有警察身份，立即通報南港警方分局督察科。

張員向警方供稱，昨晚與家人餐敘有喝一點酒，因此沒有回台北市住處，就近睡在岳父八爪子坑路的家。今天上午借機車要騎去附近瑞芳車站搭車到台北上班，以為酒已經退了，沒想到還會測到酒測值。

警方訊後今天下午3時將張姓警員依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方指出，前一晚如有喝酒，隔天一早最好不要駕車上路，很多人以為酒過一夜就會退了，其實都還有酒氣，很容易酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南港警分局警員酒駕撞傷女老師，前夜聚餐喝酒以為酒退，警訊後下午送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／攝影
南港警分局警員酒駕撞傷女老師，前夜聚餐喝酒以為酒退，警訊後下午送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／攝影

瑞芳 酒測

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