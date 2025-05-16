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北市南港分局員警酒後上路還撞車 記大過調離現職

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市南港分局派出所29歲張姓警員，昨天晚間與友人餐敘飲酒後，今天清晨6時許，搭乘火車到瑞芳火車站要回暖暖區住家，由於他自認酒精已代謝，就騎乘機車返家，行經新北市瑞芳區三爪子坑路時，與一輛機車發生碰撞，警方到場後酒測，發現他酒精濃度達0.56mg/l，涉犯公共危險罪嫌，瑞芳分局偵詢後，將他移送基隆地檢署偵辦。

分局督察人員獲報展開調查，認為張員知法犯法，嚴重影響警譽，今天召開重大風紀檢討會，擬依「警察人員駕車安全考核實施要點」，議處張員記一大過、調離現職處分，並將從嚴追究相關人員考核監督責任。

南港分局表示，將秉持勤教嚴管、毋枉毋縱決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，提醒同仁知所警惕、自我約制，避免酒駕行為再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南港分局張姓員警酒後駕車，圖為他騎車行經瑞芳地區監視器畫面。記者廖炳棋／翻攝
南港分局張姓員警酒後駕車，圖為他騎車行經瑞芳地區監視器畫面。記者廖炳棋／翻攝

火車站 瑞芳 警察 酒駕

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