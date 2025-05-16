代父親轉交鐵盒子給友人還收了1千元 他被控共同販毒獲判無罪

陳姓男子前年底販售安非他命給郭男等4人共計17次，法官判刑6年，檢警追出，其中1次，陳的兒子受父親所託，將內裝安非他命鐵盒轉交給郭男且代收了1千元，陳的兒子被訴共同販售毒品罪嫌，他辯稱不知鐵盒內裝什麼物品且郭稱1千元是借款，法官認檢方舉證不足，陳的兒子無罪。

陳的兒子說，前年12月14日晚間9時許，受父親的指示，只有交付郭男鐵盒1個，郭男並說他欠父親1000元，所以交付1000元款項給他，「我不知道該鐵盒內裝什麼物品」。

郭男表示，當天到其住處找陳男，但陳男剛好出門，陳男問他要拿多少安非他命，會叫兒子拿鐵盒給他，後來他到陳男的住處，陳的兒子就已經在住處外面等他，對方就拿1個鐵盒給他，他就拿1000元給對方，並向對方表示該款項是他跟陳男借的，要還給陳男，整個交付過程不到3秒鐘。

郭男指出，他和陳的兒子在現場都沒有打開鐵盒查看，鐵盒外觀也看不到裡面內容物，但他回去將鐵盒打開後，裡面確實裝有安非他命。

台南地院認為，郭與陳彼此認識也有互動，具有一定交情，彼此間若有一般金錢往來、物品收送，並非異常之舉。不能僅因兩人為同住一處父子，且陳男前因施用、販賣毒品入監服刑，遽認兒子對於本案知情而與父親具共同販賣毒品犯意聯絡。

同時，檢察官雖聲請傳喚陳男到庭作證，但陳男經地院依法傳喚、拘提，均未能到庭作證，此部分調查途徑既窮，而無法調查。

台南地院表示，本案既無法排除陳的兒子於交付鐵盒予郭男時，不知道該鐵盒內裝有安非他命的可能性，最後判陳的兒子無罪。

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