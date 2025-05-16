影／潭子傳民眾拿雷射筆照路人 警方：如涉傷害將開罰

針對民眾網路貼文指出有人在潭子區以雷射筆照射路人案，大雅分局表示，經檢視民眾張貼於網路的影像，經查目前當地派出所尚未接獲相關報案紀錄，但該陌生男子疑似持有雷射筆並對他人進行照射的行為，如達到具有傷害他人的威力時，已涉及社會秩序維護法第63條第1項第1款及第4款規定，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

民眾在網媒「脆threads」貼文表示，潭子最近怪人越來越多了，先是前陣子檢舉達人出沒，瘋狂檢舉（超商店員也說好多人去繳罰單），現在是一個手電筒怪客，今天晚上6點半左右經過潭子街等紅燈要右轉潭興路，紅燈等了大概20秒後，我看到面對一個怪怪的人拿著綠色手電筒要過馬路，結果下一秒竟然是拿手電筒照對面機車（那種手電筒一定會照到眼睛），接著又照我這個方向，到處亂照別人。

網友並稱，「我前面的機車騎士也把手往上擺，去擋那個強光，因為我連在車子裡有隔熱紙都會覺得刺眼到很不舒服了，騎士是完全沒有遮蔽物；之前看過有汽車拿雷射筆照別人，後來好像是有罰則，但行人到底有沒有…？」

警方表示，這起案件發生於5月15日傍晚6時30分許，地點在台中市潭子區潭興路二段與潭子街一段路口前，一名陌生男子疑似持有雷射筆並對他人進行照射的行為，強調如果雷射筆照射致車輛失控或是引發交通事故時，將涉及違反刑法第185條妨害公眾往來罪規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

甚至如果因而導致他人眼部或視力受損，則已涉及違反刑法第277條傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；當妨害他人通行自由，已涉及違反刑法304強制罪適用，可處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。