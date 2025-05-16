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忠心黑狗一路跟隨 助警鎖定白沙屯香客小偷
白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾途經彰化縣北斗鎮，卻發生香客車上無線電對講機被偷，網路流傳小偷被錄下行竊的錄影截圖，警方調閱沿途錄影監視畫面，從隨香人潮發現錄影截圖中的黑狗一直跟著一名男子，因此循線逮捕，詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。
據了解，白沙屯媽祖本月7日經過北斗鎮，豐原白沙屯媽祖文化協進會香客車上的無線電遭竊，相關影片截圖PO網被社群媒體轉載，北斗警分局組成專案小組，調閱沿途錄影監視畫面，經比對後，隨香人潮中有一隻黑狗跟無線電遭竊截圖中的黑狗長得很像，警方過濾發現黑狗固定跟隨一名男子，經清查鎖定家住田中鎮的56歲陳男涉有重嫌。
警方日前持搜索票到陳嫌住處，找到豐原白沙屯媽祖文化協進會貼紙的無線電對講機，陳嫌坦承不諱，被依竊盜罪嫌函送。北斗警分局長楊志源今表示，人潮眾多地方仍要注意周遭可疑人物徘徊，提高警覺保全自身物品。
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