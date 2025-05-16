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越南籍夫婦經營簽賭站助同鄉賣淫女地下匯兌 嘉檢起訴扣押房產

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

越南籍阮姓夫婦被控經營地下匯兌及簽賭站，專門協助同鄉賣淫女子匯款需求，5年牟利逾千萬元，購置房產，嘉檢今天偵結起訴，扣押夫婦1千多萬元現金及嘉市精華地段房產。

起訴書說，同為37歲越南籍阮姓夫婦，來台多年，在嘉市精華地段購置1棟作店面的透天厝，並在嘉縣中埔鄉購置房產，阮婦違法經營地下匯兌，阮男從事越南賭博網站牟取暴利。

阮婦獲悉同鄉在台從事性交易工作的女子，有意透過地下匯兌方式，將賣淫所得台幣兌換成越南盾需求，透過中間人集中收取賣淫台幣款項，再換算成越南盾匯回賣淫女子指定的越南銀行帳戶。

檢方指出，阮婦2021年9月至2023年5月間，協助同鄉賣淫女子匯回越南台幣約597萬元；另阮婦還協助越南台商將所賺取越南盾，以地下匯兌方式，轉換成台幣匯回台灣。阮婦供稱每筆僅收取200元手續費，換算其不法所得僅1萬8200元。

阮男自2018年11月至2023年10月間在台涉嫌經營地下簽賭站，以越南大樂透開出號碼為主，提供同鄉下注簽賭，合計賭資達1420萬多元。阮姓夫婦涉嫌經營地下匯兌、地下簽賭站，經警查獲移送法辦。

檢察官偵結起訴說，越南籍阮姓夫婦犯罪不法所得1400多萬元，除查扣阮姓夫婦逾千萬元銀行帳戶現金，並扣押精華地段房產，後續依刑法追徵價額。

越南籍阮姓夫婦經營簽賭站，幫助同鄉賣淫女子地下匯兌回國， 嘉檢起訴扣押房產。聯合報資料照
越南籍阮姓夫婦經營簽賭站，幫助同鄉賣淫女子地下匯兌回國， 嘉檢起訴扣押房產。聯合報資料照

地下匯兌 賣淫 越南

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