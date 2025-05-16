台中后里圳寮路無故出現天坑 婦人慶幸自己早一步回家
台中市后里區圳寮路今天上午11點多路面出現一個大天坑，當地仁里里1名婦人說，還好晚幾分鐘才經過回家，不然車子就會掉入坑洞裡，附近仁里社區居民直呼太離譜，籲台中市府盡快查明路基被掏空原因，已知目前工程隊已出動將道路灌漿填補中。
當地居民表示，后里區圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗縣卓蘭鎮的捷徑，3年多前，台中市府才回應地方需求，投入1312萬元辦理道路截彎取直工程，改善過去狹窄彎曲，導致行車視距不佳的道路，原本「完成地方10多年心願！」
但今天中午，圳寮路94之1號前方路面突然掏空，出現1個長10多公尺、寬5公尺、深1公尺多的坑洞，所幸當時附近住戶車輛都已外出上班，周邊沒有車輛停放，附近一名婦人說，當時開車返家後，不久就聽到轟轟作響聲，出來一看才發現路面被掏空，破了好大一個洞，慶幸自己如果晚個幾分鐘回家，否則自己連車就會掉入坑洞裡。
后里區長賴同一說，圳寮路屬建設局山線工程隊權管道路，市府已派員到場警戒，呼籲民眾行經要注意安全。
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