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一年發生十多起兒虐事件挨批漠視 台中市府提3項措施

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中近日接連爆出兒童安全事件，民進黨團批評，台中過去1年發生10多起兒童受虐，市府沒有實質作為，應立即提出具體措施。市府回應，已提出鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者3項作為，並啟動幼兒園3層防護網，讓家長與孩子安心。

台中近日傳出知名貴族幼兒園孩童霸凌、私立幼兒園教保員不當對待孩童等案。民進黨台中市議會黨團今天指出，過去1年來，台中發生至少10起兒童受虐、性侵案，包含集體施虐、教練性侵、無照保母虐死嬰兒等，受害年齡從嬰幼兒到學齡兒童，範圍橫跨多行政區。

民進黨團總召王立任表示，市府過去1年沒有積極作為，教育局與社會局只是不斷重複同樣疏失，沒有提出任何制度改革，比如教保人員篩選、監督制度強化等等，遇到案件就發表聲明「要保護孩子」、「最重撤照」，從未正視體制漏洞。

民進黨議員張芬郁指出，市府不能只靠3年1次的評鑑與每年700次不定期稽查，應加強輔導、監督評鑑乙等以下園所；議員林祈烽表示，2022年曾提案，業者只要有重大、累犯或隱匿通報的虐兒事件，經調查屬實就要撤照，但台中去年兒少保護受理案件高達7100件，顯見市府繼續放縱無良業者。

民進黨議員林德宇認為，托嬰中心雖有評鑑辦法，多流於形式，市府有責任協助托育人員爭取最好的工作環境；議員陳雅惠表示，教育局與社會局各自為政，通報查核機制形同虛設，要求立刻啟動專案稽查，全面清查高風險托育機構與校園，建立跨局處聯繫機制。

社會局表示，市長盧秀燕針對虐童事件提出3大措施，鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者，托育人員獲悉不當對待幼兒事件，應在24小時內通報主管機關，市府對托嬰中心除了3年1次評鑑，每年至少有4次無預警稽查，也會追蹤輔導評鑑缺失事項。

教育局指出，為預防兒虐案件，市府已啟動3層防護網，第一層是例行性法令宣導，第二層是教保人員正向管教知能調訓，第三層為稽查輔導；市府到園稽查時，都會一併檢視錄影系統，抽查監視器是否正常運作，一旦發現教保人員不當情事，依規定通報調查。

民進黨台中市議會黨團批評，中市過去1年超過10起兒童安全案件，市府卻只會發表聲明，應正視體制漏洞。圖／王立任辦公室提供
民進黨台中市議會黨團批評，中市過去1年超過10起兒童安全案件，市府卻只會發表聲明，應正視體制漏洞。圖／王立任辦公室提供
台中市政府表示，市長盧秀燕提出鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者3項措施，也啟動3層防護網。圖／台中市政府提供
台中市政府表示，市長盧秀燕提出鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者3項措施，也啟動3層防護網。圖／台中市政府提供

教育局 民進黨 議員

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