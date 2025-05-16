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2025世壯運高爾夫球賽事楊梅舉行 桃警辦理演練提升應變能力

桃園電子報／ 桃園電子報

2025雙北世界壯年運動會即將登場，部分高爾夫球賽事將於桃園市楊梅區的揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行。為確保賽事順利進行，桃園市警察局長吳坤旭、副局長陳武康、督察長李忠萍、內政部警政署保安組組長范熾坤及桃園市體育局副局長高玉姿等人於昨(15)日親臨比賽場地指導模擬演練，並指示比照「2025台灣燈會在桃園」辦理，除交管及安維勤務外，應強化防恐及安檢作為，針對賽事期間可能發生的治安與安全事件，進行三項突發狀況推演，全面檢視並提升現場應變能力。

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偵蒐警犬隊一步到位，迅速發現放置於場館內的爆裂物。圖：警方提供

楊梅分局表示，此次其中一項演練為「發現爆裂物」，由警察局勤指中心、刑事警察大隊科技偵查隊、警犬隊、刑事鑑識中心，以及刑事警察局偵查第五大隊等單位協同演練，其中對於爆裂物偵蒐警犬隊一步到位，迅速發現放置於場館內的爆裂物，後續處置則交由刑警局偵查第五大隊，即使穿上厚重的防爆服依舊熟練並成功移除爆裂物，各單位均展現出平時訓練成果完美達成任務。

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強化防恐及安檢作為，警方針對賽事期間可能發生的治安與安全事件，進行三項突發狀況推演，全面檢視並提升現場應變能力。圖：警方提供

楊梅分局提到，另於比賽期間，針對入場觀眾會依照「2025雙北世界壯年運動會」人身檢查作業程序所有的物品都需接受查驗。此外，由於是高爾夫球賽事某些觀眾可能會操作無人機在會場上空盤旋，以利觀看賽事，但任何未經合法申請的無人機飛行操作均不允許。所以針對上述狀況，也模擬了「安檢狀況-入場觀眾攜帶危險物品」及「未經合法申請從事無人機飛行操作」等處置演練。透過這次多單位聯合演練，不僅加強了現場執勤人員的應變熟練度，也提升了各單位間的橫向協調與支援整合能力，有效降低人為風險。

吳坤旭表示，此次2025雙北世壯運比賽對於選手資格較為寬鬆，任何符合年齡資格者均能參加比賽，也因此增加了許多安全不確定性，不過先前已有「2025台灣燈會在桃園」活動維安經驗，相信同仁都能勝任。另外也強調比賽期間，同事若遇到相關報案應謹慎看待切勿輕忽，如同演練按表操課處置，且一定要注意自身安全，相信在周全的準備下，必能圓滿完成此次國際賽事的安全維護任務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2025世壯運高爾夫球賽事楊梅舉行 桃警辦理演練提升應變能力

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