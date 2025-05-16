影／盜伐梨山國有林！保七破獲山老鼠...查扣贓木6萬多公斤數量驚人

保七總隊第五大隊去年初接獲通報，有盜伐集團在台中市和平區梨山一帶的國有林地內，以鏈鋸盜伐一級貴重木台灣扁柏的根材、樹瘤，並以「順水流」方式等待時機到河床附近將珍貴木切割運離，其中林姓集團成員在南投的加工廠就有6萬多公斤的珍貴木材贓木，數量驚人。

第五大隊監控一年多，上月見時機成熟開始收網，出動員警、林務人員共70多人執行搜索，一舉查獲盜伐集團10餘名成員，目前已有10人依違反森林法、竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。

第五大隊表示，去年初接獲林業署台中分署通報，開始蒐證及監控，發現盜伐集團成員多在中部地區活動，且屢遭查獲判刑卻不知悔改，惡性重大，全案報請台中地檢署檢察官張雅晴指揮偵辦。

專案人員埋伏追蹤多日，發現這個犯罪集團會趁連續假期的深夜時段，以租賃車、變換車牌或頻頻換車等方式規避查緝，駕車前往深山盜伐扁柏根材，由於珍貴木多在車輛無法行駛抵達的深山裡，集團成員都趁颱風、豪雨洪水將珍貴木材沖刷至靠近河床處，再用鏈鋸鋸成小塊載運下山，下游買家收贓後再轉賣牟取不法利益。

今年4月間見時機成熟，員警和林務人員兵分多路，持搜索票一舉破獲這個盜伐集團，帶回11人調查，並在林姓嫌疑人位於南投的木材加工廠查扣台灣肖楠、紅檜等國有珍貴林木重達6萬多公斤，數量多到讓辦案人員也大感驚訝，從上午一直到子夜才完成查扣及吊運作業。