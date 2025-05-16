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基隆七旬婦違規過馬路 被機車撞倒再遭小客車撞上喪命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市76歲張姓婦人今天上午買菜後返家途中，在麥金路違規穿越馬路時，先被黃男騎的機車撞倒在車道上，接著再被郭男駕駛的小客車撞擊，送醫不治。黃男、郭男酒測值者為零，肇事責任由警方採證調查，警方將兩人依過失致死罪嫌究辦。

市警第四分局調查，今天上午8時安樂區麥金路靠近八德路口發生交通事故，機車騎士黃男（50歲）先撞及過馬路的張姓婦人（76歲），張婦當手提著一大包菜，正穿越未畫設斑馬線的道路，倒臥在外側車道，隨後遭後方小客車郭姓駕駛（58歲）撞上，救護車送醫搶救仍宣告不治。

警方到場採證，張婦買的菜散落車道上，兩名駕駛酒測值都為0，沒有酒駕，交通隊到場測繪，釐清詳細肇事責任。

警方說，張婦當時是違規過馬路，兩名駕駛先後撞上，三方肇事責任由警方採證調查。呼籲行車經過路口時，務必確實注意車前狀況，行人過馬路應行走斑馬線及遵守號誌。

基隆七旬婦違規過馬路，先被機車撞倒再被小客車撞擊亡。記者游明煌／翻攝
基隆七旬婦違規過馬路，先被機車撞倒再被小客車撞擊亡。記者游明煌／翻攝

車道 酒測

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