快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

影／藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口警分局針對女藝人侯沁潔指稱遭20多名員警「集體圍毆」的控訴，稍早由明志派出所所長蔡佳良說明澄清，她當天疑似精神狀況不佳，後來又拿手機拍攝員警辦公區域，不服制止情緒失控，才被依妨害公務逮捕。

所長蔡佳良指出，侯女是在11日凌晨4時許進入明志派出所，聲稱要報案金融卡和汽車遭竊、信用卡被盜刷、遭台北市警員妨害秘密等案。她所描述的狀況都是民國110至111年間發生，提不出具體詳細發生時間地點。

且之前已經報過案，明志派出所員警仍依規定處理，已於4月24日受理，並依單一窗口將資料轉至案件發生管轄新莊警分局，當天半夜她又到明志派出所說要再次報案，而且疑似精神狀況不佳，根本無法溝通。

侯女不願離去，一直坐在值班台旁邊直到清晨6時40分左右，突然起身走進辦公區域內，員警詢問意圖，侯女不予理會，被攔住才說要借廁所。當時已告誡警察機關辦公區域未經允許不得進入，但她走出廁所之後拿出手機拍攝辦公區域，經多次告誡仍持續錄影，才被告知將以妨害公務罪嫌逮捕，侯女情緒失控激動反抗，被壓制上銬。

大約上午7時許，員警發現她受傷，且聲稱身體不舒服、心臟不適，便請救護車送輔大醫院檢查，中午11時57分診療結束帶返派出所製作筆錄，當日下午5時許依妨害公務罪嫌隨案移送新北地檢署，檢察官訊後無保請回。

所長蔡佳良強調，警方全程均依規定處置，該時段派出所內只有6名警力，不可能如她所說有20幾人關門施暴「集體圍毆」，妨害公務案當天下午即移送地檢署，也不可能如她描述「在派出所將近三天沒睡，昏迷兩次也不給飯吃跟水喝」。

明志派出所所長蔡佳良說明，當時所內只有6名員警值勤，不可能如她所說有20幾人「集體圍毆」，侯女疑似精神狀況不佳，拿手機拍攝員警辦公區域，不服制止情緒失控，才被依妨害公務逮捕。圖／警方提供
明志派出所所長蔡佳良說明，當時所內只有6名員警值勤，不可能如她所說有20幾人「集體圍毆」，侯女疑似精神狀況不佳，拿手機拍攝員警辦公區域，不服制止情緒失控，才被依妨害公務逮捕。圖／警方提供
藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書
藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書

妨害公務 廁所

延伸閱讀

彰化男警騷擾報案正妹？ 當事人挺警打臉貼文爆料者：別搞小動作

瓦斯味飄半年無人理！陳子語報案遇冷處理 她淚吐真心話：怕哪天被炸死

女藝人侯沁潔控遭20多名員警「集體圍毆」 新北警駁斥無稽曝真相

又是小黃司機立大功！他載到詐欺車手 秒向中壢警報案

相關新聞

影／藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新北市林口警分局針對女藝人侯沁潔指稱遭20多名員警「集體圍毆」的控訴，稍早由明志派出所所長蔡佳良說明澄清，她當天疑似精神...

一年發生十多起兒虐事件挨批漠視 台中市府提3項措施

台中近日接連爆出兒童安全事件，民進黨團批評，台中過去1年發生10多起兒童受虐，市府沒有實質作為，應立即提出具體措施。市府...

2025世壯運高爾夫球賽事楊梅舉行 桃警辦理演練提升應變能力

2025雙北世界壯年運動會即將登場，部分高爾夫球賽事將於桃園市楊梅區的揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行。為確保賽事順利進行，桃園市警察局長吳坤旭、副局長陳武康、督察長李忠萍、內政部警政署保安組組長范熾坤及桃園市體育局副局長高玉姿等人於昨(15)日親臨比賽場地指導模擬演練，並指示比照「2025台灣燈會在桃園」辦理，除交管及安維勤務外，應強化防恐及安檢作為，針對賽事期間可能發生的治安與安全事件，進行三項突發狀況推演，全面檢視並提升現場應變能力。

台南中西區餐廳廚房中午冒濃煙 疏散現場人員搶救

台南市中西區民族路三段一家餐廳今中午12時48分傳出火警，消防局調派大量消防人車趕往滅火，抵達現場後發現1樓竄出大量濃煙...

影／盜伐梨山國有林！保七破獲山老鼠...查扣贓木6萬多公斤數量驚人

保七總隊第五大隊去年初接獲通報，有盜伐集團在台中市和平區梨山一帶的國有林地內，以鏈鋸盜伐一級貴重木台灣扁柏的根材、樹瘤，...

基隆七旬婦違規過馬路 被機車撞倒再遭小客車撞上喪命

基隆市76歲張姓婦人今天上午買菜後返家途中，在麥金路違規穿越馬路時，先被黃男騎的機車撞倒在車道上，接著再被郭男駕駛的小客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。