影／藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新北市林口警分局針對女藝人侯沁潔指稱遭20多名員警「集體圍毆」的控訴，稍早由明志派出所所長蔡佳良說明澄清，她當天疑似精神狀況不佳，後來又拿手機拍攝員警辦公區域，不服制止情緒失控，才被依妨害公務逮捕。

所長蔡佳良指出，侯女是在11日凌晨4時許進入明志派出所，聲稱要報案金融卡和汽車遭竊、信用卡被盜刷、遭台北市警員妨害秘密等案。她所描述的狀況都是民國110至111年間發生，提不出具體詳細發生時間地點。

且之前已經報過案，明志派出所員警仍依規定處理，已於4月24日受理，並依單一窗口將資料轉至案件發生管轄新莊警分局，當天半夜她又到明志派出所說要再次報案，而且疑似精神狀況不佳，根本無法溝通。

侯女不願離去，一直坐在值班台旁邊直到清晨6時40分左右，突然起身走進辦公區域內，員警詢問意圖，侯女不予理會，被攔住才說要借廁所。當時已告誡警察機關辦公區域未經允許不得進入，但她走出廁所之後拿出手機拍攝辦公區域，經多次告誡仍持續錄影，才被告知將以妨害公務罪嫌逮捕，侯女情緒失控激動反抗，被壓制上銬。

大約上午7時許，員警發現她受傷，且聲稱身體不舒服、心臟不適，便請救護車送輔大醫院檢查，中午11時57分診療結束帶返派出所製作筆錄，當日下午5時許依妨害公務罪嫌隨案移送新北地檢署，檢察官訊後無保請回。