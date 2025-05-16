快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

彰化男警騷擾報案正妹？ 當事人挺警打臉貼文爆料者：別搞小動作

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名24歲正妹因詐騙案日前向彰化警分局某派出所報案，事後卻發生自稱是正妹男友的男子公開貼文表示警員騷擾他女友，並詢問網友是否有管道可投訴？正妹今天公開澄清說，警員並沒有騷擾她，且她也沒有男友，並指責po文者「不要搞這種毀謗攻擊小動作」。

網路出現一篇貼文指出，他女友4月因一件詐騙案向警方備案，事後承辦警員「瘋狂來尬聊」，還數度前往女方住處及工作地點，甚至買甜點送女友，強調「此舉嚴重影響我女友本身工作外，更讓女友本人覺得侵犯個人居住隱私」。

男子並在網路詢問是否有管道可以投訴該警員行為？或是可以公開對方個人姓名照片資料？

不過女方今天則公開澄清說，「請發文者提供證據或刪文，這種行為非常不可取」，並強調她沒有男友，和警員是正常互動，並沒到過她家，只有事先打電話給她，要到她工作地點來找她，並沒有騷擾她，她也沒收過警員禮物，並強調「如果要追求，手段應光明磊落，不要搞這種毀謗小動作」。

女方說，她大概知道是誰po這種文，但對方不承認，警員對她根本不是騷擾，二人完全沒有逾矩行為，如果警員被查，她一定會站出來說話，對於對方的小動作，她很無奈。

彰化警分局表示，經調查警員與女方互動很單純，並無逾矩行為，該名男子的po文指警員騷擾女子一事並非事實。

彰化某派出所員警被指稱騷擾報案正妹，女方跳出來澄清說po文者搞小動作，她沒被員警騷擾。圖／民眾提供
彰化某派出所員警被指稱騷擾報案正妹，女方跳出來澄清說po文者搞小動作，她沒被員警騷擾。圖／民眾提供
一名正妹因詐騙案日前向彰化警分局某派出所報案，但事後卻被自稱是正妹男友的男子公開貼文表示員警騷擾他女友，並詢問網友是否有管道可投訴員警。圖／翻攝自網路
一名正妹因詐騙案日前向彰化警分局某派出所報案，但事後卻被自稱是正妹男友的男子公開貼文表示員警騷擾他女友，並詢問網友是否有管道可投訴員警。圖／翻攝自網路
彰化某派出所員警被指稱騷擾報案正妹，女方跳出來澄清說po文者搞小動作，她沒被員警騷擾。圖／翻攝自網路
彰化某派出所員警被指稱騷擾報案正妹，女方跳出來澄清說po文者搞小動作，她沒被員警騷擾。圖／翻攝自網路

女友 正妹 男友

延伸閱讀

瓦斯味飄半年無人理！陳子語報案遇冷處理 她淚吐真心話：怕哪天被炸死

美祿新喝法！冰牛奶直沖成「提拉米蘇」 他嘗一口受衝擊：肖喝拎

前後任男友在女友家前狹路相逢...駕車追逐互毆 1人還帶喪屍煙彈

又是小黃司機立大功！他載到詐欺車手 秒向中壢警報案

相關新聞

獨／高雄警員陪署駐區督察督勤擺高官姿態 曝光遭換

高市新興警分局一名一線三星梁姓警員，18年來長期借調警政署駐高雄市駐區督察辦公室當秘書，不僅違反「借調」常規，還被基層爆...

影／藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新北市林口警分局針對女藝人侯沁潔指稱遭20多名員警「集體圍毆」的控訴，稍早由明志派出所所長蔡佳良說明澄清，她當天疑似精神...

彰化男警騷擾報案正妹？ 當事人挺警打臉貼文爆料者：別搞小動作

一名24歲正妹因詐騙案日前向彰化警分局某派出所報案，事後卻發生自稱是正妹男友的男子公開貼文表示警員騷擾他女友，並詢問網友...

浪浪被用鐵棍打爆頭！南市驚傳惡男四處殘忍虐殺流浪狗

台南市議員曾之婕今天在議會質詢時為遭虐殺的流浪犬「申冤」，指出近期台南出現一名開進口轎車的男子，手持鐵棍或磚塊，頻繁於安...

北市情敵相見眼紅 開車門搶方向盤失控撞路邊7機車

47歲張姓男子今天凌晨4時許於台北市信義區松山路465巷內發現張姓情敵駕車經過，竟上前開車門搶方向盤，車輛因此失控，撞擊...

影／高雄又傳酒駕肇事 貨車駕駛校園門口撞飛13歲單車少年

高雄又傳酒駕肇事意外！陳姓男子昨天下午駕小貨車行經大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。