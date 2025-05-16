彰化男警騷擾報案正妹？ 當事人挺警打臉貼文爆料者：別搞小動作
一名24歲正妹因詐騙案日前向彰化警分局某派出所報案，事後卻發生自稱是正妹男友的男子公開貼文表示警員騷擾他女友，並詢問網友是否有管道可投訴？正妹今天公開澄清說，警員並沒有騷擾她，且她也沒有男友，並指責po文者「不要搞這種毀謗攻擊小動作」。
網路出現一篇貼文指出，他女友4月因一件詐騙案向警方備案，事後承辦警員「瘋狂來尬聊」，還數度前往女方住處及工作地點，甚至買甜點送女友，強調「此舉嚴重影響我女友本身工作外，更讓女友本人覺得侵犯個人居住隱私」。
男子並在網路詢問是否有管道可以投訴該警員行為？或是可以公開對方個人姓名照片資料？
不過女方今天則公開澄清說，「請發文者提供證據或刪文，這種行為非常不可取」，並強調她沒有男友，和警員是正常互動，並沒到過她家，只有事先打電話給她，要到她工作地點來找她，並沒有騷擾她，她也沒收過警員禮物，並強調「如果要追求，手段應光明磊落，不要搞這種毀謗小動作」。
女方說，她大概知道是誰po這種文，但對方不承認，警員對她根本不是騷擾，二人完全沒有逾矩行為，如果警員被查，她一定會站出來說話，對於對方的小動作，她很無奈。
彰化警分局表示，經調查警員與女方互動很單純，並無逾矩行為，該名男子的po文指警員騷擾女子一事並非事實。
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