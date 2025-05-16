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浪浪被用鐵棍打爆頭！南市驚傳惡男四處殘忍虐殺流浪狗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議員曾之婕今天在議會質詢時為遭虐殺的流浪犬「申冤」，指出近期台南出現一名開進口轎車的男子，手持鐵棍或磚塊，頻繁於安平、安南與七股等地隨機攻擊犬隻，已造成多起流浪犬慘死事件；台南市動保處指出，案發後已第一時間調查並追查涉案車輛，相關事證正進一步釐清中。

曾之婕表示，近幾個月在安平、安南與七股一帶，有一名男子駕駛白色進口轎車，持鐵棍或磚塊隨機攻擊流浪狗，手段凶殘。據統計，從2023年12月起至今，已有多隻犬隻遭到重傷或虐殺，包括眼球遭擊出、腦壓過高等情節，令人髮指。她並指出，該男子雖曾被逮捕，卻僅繳納罰金後即被釋放，之後還持續犯案，顯見是慣犯。動保團體也到場聲援，呼籲盡速嚴辦施暴者。

她在議會播放受害狗隻的慘況照，情緒激動地說，「這些毛小孩到底做錯了什麼？為什麼要被這樣對待？」她痛批，「虐狗就如同虐待幼童，很難相信在號稱最美麗、最有文化的台南，會有人這麼野蠻地對待生命。」

曾之婕也抨擊，動保法自1998年施行以來，台灣每年通報虐待動物案件逾千件，但真正開罰比例不到一成，顯示執法落差嚴重，無法嚇阻惡行。

台南市動保處代理處長洪振凱表示，接獲通報後已第一時間查出車牌並聯繫車主到案說明，並調閱沿線監視器畫面。5月7日曾於安南區九份子拍到男子持棍棒揮舞，但未拍到實際攻擊犬隻畫面。他呼籲民眾提供更多影像或證據，以利後續偵辦與裁處。

洪振凱指出，該案已涉動物保護法刑事責任，目前優先由地檢署偵辦，待完成刑事處理後，再考量行政裁罰。根據法規，施虐動物者可處兩年以下有期徒刑，併科20萬至100萬元罰金。

市議員李偉智也關注收容量能，直言若空間不足，流浪動物與人之間的衝突將無可避免；議員周麗津則指出，她日前拍到約30多隻遊蕩犬結群出沒，地點鄰近學校，民眾路過都感不安。

根據市府統計，目前台南市約有1萬9千多隻遊蕩犬，但善化與灣裡兩處收容所僅能容納1400多隻。農業局長李芳林表示，僅仁德區成功設有暫置區，其他區則因合法用地難尋，將試辦利用閒置畜牧場設置新設施，優先處理沿海流浪犬熱區。

動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對安平、安南、七股等地接連發生虐狗事件，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對安平、安南、七股等地接連發生虐狗事件，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
台南市議員曾之婕上午在議會質詢農業局長李芳林，譴責近來一連串虐殺流浪動物的暴力行為，痛斥「虐狗的行為就如同虐待幼童一樣」。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員曾之婕上午在議會質詢農業局長李芳林，譴責近來一連串虐殺流浪動物的暴力行為，痛斥「虐狗的行為就如同虐待幼童一樣」。記者吳淑玲／翻攝
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對安平、安南、七股等地接連發生虐狗事件，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影
動保志工上午前往南市議會為浪浪請命，針對安平、安南、七股等地接連發生虐狗事件，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影

台南 流浪動物 流浪犬

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