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影／高雄又傳酒駕肇事 貨車駕駛校園門口撞飛13歲單車少年

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄又傳酒駕肇事意外！陳姓男子昨天下午駕小貨車行經大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地，左手指斷裂、肢體擦挫傷，陳男被警方測出酒測值超過每公升0.40毫克。

仁武警分局調查，44歲陳姓男子昨天下午近4時許駕駛小貨車沿大社區三民路西向東駛入對向車道要超車直行，擦撞當時欲左轉的13歲陳姓少年單車左側手把，導致少年連人帶車摔倒翻滾在地。

陳姓少年當下隨即起身走到路旁，單車前輪被撞歪，警消趕抵現場處理，少年因左手指頭斷裂、肢體擦挫傷，被送醫治療。

肇事的陳男經警方實施酒測，酒測值超過每公升0.40毫克；陳男聲稱從下午1時許喝2罐調酒飲料，後續駕車欲返家，途經案發地未注意騎單車少年要左轉才撞上。

警詢後，依公共危險罪及過失傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；警方另針對陳男酒駕、不依規定駛入來車道掣單舉發，可處以3萬600元至12萬1800元罰鍰，並當場移置保管汽車、吊扣駕照2至4年、吊扣牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為少年單車前輪變形畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為少年單車前輪變形畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為事發後陳男貨車和少年單車畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為事發後陳男貨車和少年單車畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為少年被撞後起身畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷；圖為少年被撞後起身畫面。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校（紅圈處），陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校（紅圈處），陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午駕小貨車行經高市大社國小前，適13歲陳姓少年騎單車欲左轉進入學校，陳男超車直行，擦撞少年單車手把，致少年慘摔在地受傷（右紅圈處）。記者石秀華／翻攝

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