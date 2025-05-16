73歲騎士大溪崁津橋自撞施工圍欄 一度失去呼吸心跳

該起事件發生後，陳女隨後在臉書致歉，表示已將所有在浴場泡湯的照片全數刪除，解釋是因為自己患有老花的毛病，真的沒看到拍到人，是事後才發現，真的很抱歉，也強調自己雖然去過兩次日本，但是真的不知道浴場內禁止攝影。

2025-05-16 09:44