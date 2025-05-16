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73歲騎士大溪崁津橋自撞施工圍欄 一度失去呼吸心跳

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大溪區昨(15)日上午10時許有一名73歲簡姓老翁騎機車行經瑞安路崁津橋往石門水庫方向時，不明原因闖入施工區域、撞擊圍欄後倒地，當場失去呼吸心跳，大溪警消趕緊將其送往龍潭國軍總醫院，經搶救後老翁目前生命徵象穩定。

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騎士不明原因闖入施工區域、撞擊圍欄後倒地，當場失去呼吸心跳。圖：讀者提供

大溪警分局說明，警消到場發現老翁倒地，手、腳擦挫傷，且無呼吸心跳，所幸送醫搶救後已恢復生命跡象。目前尚未對簡男實施酒測，警方已報請桃園地檢署實施抽血鑑定，以釐清老翁是否有酒駕情形。警方並將調查施工現場的防護設施是否符合安全規範，必要時將邀請相關單位進行聯合勘查。

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警消到場發現老翁倒地，手、腳擦挫傷，且無呼吸心跳，所幸送醫搶救後已恢復生命跡象。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人行經施工路段應減速慢行，隨時注意警示標誌與周邊環境變化，確保自身與他人安全，警方也會要求施工單位強化道路安全管理與施工防護措施的督導工作，防止類似憾事再次發生。

※桃園電子報提醒您，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康！

本文章來自《桃園電子報》。原文：73歲騎士大溪崁津橋自撞施工圍欄 一度失去呼吸心跳

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