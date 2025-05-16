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您的包裹正在路上！粗心司機沒關車斗門 大園警民合力找回貨物

桃園電子報／ 桃園電子報

圖為送貨示意圖。圖/ingimage
圖為送貨示意圖。圖/ingimage

桃園市一名陳姓物流司機昨(15)日下午送貨時未將車斗門關好，導致一個包裹掉落在路上，後方的熱心民眾見狀將包裹送至大園警分局埔心派出所，警方利用包裹上的物流資訊，循線聯繫上司機即時前來取回，化解一場虛驚。

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警方利用包裹上的物流資訊，循線聯繫上司機取回包裹。圖：讀者提供

大園分局表示，昨日下午有民眾拿了一箱包裹至埔心派出所，稱其在路上看到該包裹從前方的物流車上掉落，當下按了喇叭提醒，但司機卻沒有察覺，民眾只好將包裹撿起送到派出所求助。警方得知後依據包裹上的資訊聯絡該物流公司，確認包裹編號及配送紀錄，發現該包裹仍處於配送途中，物流公司隨即與負責配送的司機聯繫，通知他到派出所領回。

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所幸有熱心民眾及警方的積極協助，才能夠順利尋回包裹。圖：讀者提供

大園分局提到，陳姓司機不久後神色匆忙地趕到派出所，經核對資料後確認該包裹是他稍早配送時所遺失。陳姓司機表示，他因一時疏忽未將車門關妥，才導致包裹掉落，直到接獲公司通知才驚覺出事，所幸有熱心民眾及警方的積極協助，才能夠順利尋回包裹，沒有造成更大的損失，非常感謝警方的幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：您的包裹正在路上！粗心司機沒關車斗門 大園警民合力找回貨物

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