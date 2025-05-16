桃園警察分局埔子派出所昨(15)日晚間執行巡邏勤務時，發現一名泰籍外籍移工在見警後刻意閃避，員警上前盤查時，該男子神情緊張，並試圖將一瓶外型可疑的芳香劑藏入褲袋，遭員警即時制止，最終在瓶蓋發現藏有毒品安非他命，當場逮捕依法偵辦。

泰籍外籍移工在見警後刻意閃避。圖：讀者提供

據悉，執勤員警鄭廷祥於19時10分許行經東國街時，發現32歲的泰籍男子阿那行跡可疑。上前請求配合檢查時，阿那自稱聽不大懂中文，只是在等朋友，卻突然拿出一瓶芳香劑試圖掩藏，引起員警警覺。員警仔細觀察後，發現瓶蓋上纏有膠帶，露出夾鏈袋角落，內含一小包安非他命，當場呼叫支援並將人帶回偵辦。

員警仔細觀察後，發現瓶蓋上纏有膠帶，露出夾鏈袋角落，內含一小包安非他命。圖：讀者提供

埔子派出所副所長姜之維表示，巡邏員警發現可疑移工並主動盤查，最終查獲毒品，全案已依毒品危害防制條例移送法辦，警方將持續強化查緝與巡邏，維護轄區治安。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】泰籍移工見警閃躲露餡 芳香劑瓶蓋藏毒當場遭逮