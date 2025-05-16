託運藏6千支菸遭罰3.2萬元不肯繳 執行署出這招讓外國人繳清

具有台灣國籍的某外國人搭機入境時，利用託運行李夾帶6千多支印尼丁香菸，被海關查驗發現，遭開罰3萬2千元罰鍰，超量香菸全數沒入。但由於罰鍰遲未繳清，執行署新竹分署發出通知書限期繳清，否則將扣押財產，該外國人嚇得全數繳清。

執行署新竹分署指出，財政部關務署日前查獲一名具我國國籍之外國人士，自國外搭機入境時，利用託運行李夾帶超量印尼丁香菸，經海關查驗發現其所攜帶數量高達6千多支，已遠超入境旅客菸品免稅規定限額，且該旅客未如實向海關申報，關務署遂依菸酒管理法第45條第4項規定，向其裁處3萬2千元罰鍰，超量香菸全數沒入。

執行署新竹分署表示，該旅客雖已簽收裁處書，但屆期未繳納，關務署將案件移送行政執行署新竹分署後，新竹分署旋即發出通知書，限義務人於相當期日前自行繳清，否則將對其財產進行扣押。該名義務人於收受新竹分署通知書後，自行將罰鍰全數繳清。

新竹分署呼籲，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定：「入境旅客攜帶自用家用行李物品進口，除關稅法及海關進口稅則已有免稅之規定應從其規定外，其免徵進口稅之品目、數量、金額包括捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，且以年滿20歲旅客為限」，提醒國內外旅客切勿心存僥倖，違規輸入菸酒除影響社會公平課稅與市場秩序外，亦將面臨法律責任。 具有台灣國籍的某外國人搭機入境時，利用託運行李夾帶6千多支印尼丁香菸，被海關查驗發現，遭開罰3萬2千元罰鍰，超量香菸全數沒入。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

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