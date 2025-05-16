日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：老花嚴重沒看到有人

一名53歲的陳姓女子在日本浴場內拍下多張內部照片並上傳臉書，引起大眾批評。示意圖／ingimage

日本北海道知名溫泉旅館「留壽都渡假酒店」近日爆出浴場偷拍事件，引發當地民眾與旅客不安。日前一名53歲的台灣陳姓女子與杜姓丈夫前往日本度假入住酒店後，不僅擅闖女性專屬沐浴空間，還將拍到數名裸身女子的偷拍畫面上傳至臉書，引發批評。而陳女身分被起底為台灣「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。

根據《鏡週刊》報導，該起事件發生後，陳女在臉書致歉，表示已將所有在浴場泡湯的照片全數刪除，解釋是因為自己患有嚴重老花眼，真的沒看到拍到人，是事後才發現，真的很抱歉，也強調自己雖然去過兩次日本，但是真的不知道浴場內禁止攝影。

陳女提到當初拍照的初衷，只是分享這個渡假飯店還有這麼大的湯屋，沒想到因此造成大家困擾，她再三道歉，也坦言「丢臉丟到日本去」，會自我檢討。

陳女之前在臉書上傳浴場照片時，寫下：「酒店泡湯！有室內室外。泡完喝杯水！很舒服」，貼文並附上21張飯店浴場內部照片，有些甚至直接拍到女客裸身泡湯或淋浴的情景，令許多人震驚。