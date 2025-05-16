獨／高雄警員陪署駐區督察督勤擺高官姿態 曝光遭換

高市新興警分局一名一線三星梁姓警員，18年來長期借調警政署駐高雄市駐區督察辦公室當秘書，不僅違反「借調」常規，還被基層爆料，陪現任署駐區邱姓督察督勤時，幫看簿冊、下指導棋，態度高傲，一線三像三線一高官，不少人對他畢恭畢敬；梁警行為遭本報披露後，市警局認其職務有違督勤倫理，將其撤換，改兩線三星科員替代。

由於梁姓警員警職身分只有一線三星，長期以來，在陪同三線兩星的署駐區督察督導市警局各科室、分局、刑大、交大及派出所等單位時，在署駐區督察忙著和分局長官寒暄、喝茶時，代為要求督勤單位的人拿簽到、加班等簿冊，從中檢視有無缺失，並詢問在場基層主管、員警有無落實警政署下令宣導之事，像長官一樣指點或指導在場員警應如何做。

有兩線兩星警務員爆料，由於署駐區督察督勤時不用穿警察制服，梁姓警員也跟著穿便服，梁警陪邱姓署駐區督察督勤時，一線三星的陪督警員角色化身為兩線三星甚或三線一星的高官，且態度高傲，拿雞毛當令箭，讓不少第一次被督勤的單位，都誤以為他是高級陪督警官，後來知道梁只是一線三星的小警員後，私下幫他取了「警監警員」的外號調侃。

有兩線三星的組長指出，梁姓警員長達18年借調在署駐區督察辦公室當秘書，陪督卻像「代天巡守」、「狐假虎威」，忘了自己只是一線三星的警員，卻去督導「上級長官」，行徑離譜可說是歷任署駐區督察「寵壞」所致。

現任署駐區邱姓督察日前回應記者表示，因警局只配置一名秘書，原則上梁警陪他督勤時只是處理執行面的事情，會提醒被督勤單位要做之事，然後再由他從中檢視，若發現問題是由他告知分局或派出所主管處理，基本上梁不會踰越職責；對外界的質疑會修正精進作為。