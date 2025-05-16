北市聯醫男醫檢師涉偷拍停職 涉案手機送鑑識

台北市立聯合醫院仁愛院區一名醫檢師涉嫌偷拍女病患，已被院方停職處分。本報資料照片 台北市立聯合醫院仁愛院區謝姓醫檢師本月11日涉嫌趁女病患更衣要檢測心電圖，以手機偷拍，被女病患發現報警，警方依妨害性隱私罪嫌偵辦。院方昨表達嚴厲譴責，已將謝男記過停職。

警方調查，該名女病患身體不適，前往仁愛院區急診，期間進行心電圖檢測，謝姓醫檢師疑似趁女病患更衣時拿手機偷拍，遭女病患發現，立即報警處理。

警方到場後，檢查醫檢師手機，但未發現偷拍照片，目前警方先將手機送交鑑識單位還原。

謝姓醫檢師去年5月到職仁愛院區服務，聯醫仁愛院區表示，院方於案發第一時間已報警處理，當下誠摯向當事人表達歉意，並將該員調離現職；另針對該員不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

院方說，原則上，心電圖檢查作業由醫檢師執行病患檢查。若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，由男性醫檢師執行時，應有女性護理同仁或病患親友陪同進入檢查室，才可檢查；已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具錄影功能裝置，所有可錄影器材一律置放於拉簾區域外，確保病人隱私安全。