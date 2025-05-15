台南私人建地開挖 3層樓鄰宅瞬間倒塌

台南新營區仁愛街的私人土地前天開挖地基，不料鄰近3層樓建物整棟倒塌。記者萬于甄／攝影 台南新營仁愛街1棟無人居住的3層樓透天厝前天突然倒塌，緊鄰該透天厝工地正在挖地基，將興建5層樓建物，疑因擋土設施不夠完善，開工首日就釀災，附近居民嚇壞、憂心鄰損擴大。市府昨會勘立即勒令停工。

南市工務局表示，肇事原因初判為目前在施作基礎開挖，預計開挖筏式基礎1.5米，擋土措施未按圖施工導致鄰房倒塌。所幸3層樓透天厝無人居住，沒造成傷亡。

地主與受損屋主昨前往區公所調解，並以特急件處理，盼盡速讓起造人清理後續。受損民宅是屋主家中老一輩打拚出來的「起家厝」，如今倒塌成瓦礫，屋主感到不捨也相當無奈，對於後續求償，直言暫無頭緒。

根據網友當時目擊拍下影片，事發當下民宅1樓彷彿「軟腳」，隨即整棟樓往工地處傾斜倒下，整個過程不到10秒。

當地民權里長王獻德說，倒塌民宅已近60年，平時當作倉庫、沒有住人，工地可能沒注意到旁邊建物安全性，未見挖地基時有防護措施，且聽說挖的時候，就疑發現土石鬆動，地主還先和受害屋主講，挖完將機具移出後，前天下午他聽到梁柱水泥與鐵筋扯斷造成巨大聲響，就見房子已倒下，揚起許多沙塵。

「怕影響到附近其他住戶。」王獻德說，倒塌傷到排水管路，目前地基到處都有積水，需立即清除並修補，尤其近期地震頻繁，鄰居很害怕擴大損害。

工務局表示，工務局擬訂「台南市深開挖建築工地勘驗稽查辦理作業原則」，但此事件建築工地並無興建地下層，未適用該作業原則，但工地附近建物將進一步檢查，避免任何公安事件的可能性。