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幼兒園不當對待 裁罰案暴增 靖娟基金會籲強化監督制度

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

昨天是全國兒童安全日，靖娟基金會與全國幼教產業工會指出，據國教署資料，幼兒園不當對待幼兒裁罰案從前年四十九件，暴增至去年一三五件，增幅一點七倍，幼兒園服務品質有待改善，監督制度仍待強化。

教育部國教署表示，教保服務人員條例、幼兒教育及照顧法前年修正施行後，知悉未通報也課予罰則，教保相關人員通報意識提升，通報及裁罰案件量均較往年高；持續補助地方政府辦理輔導管教、班級經營、親師溝通等研習所需經費，鼓勵並補助教保服務機構參與專業發展輔導、專業發展社群等計畫，以協助各園提供適切教保服務。

靖娟基金會指出，幼兒園不當對待裁罰案例近年上升，其中裁罰樣態以不當對待、超收、師資問題、教學環境等為主。執行長許雅荏說，幼教品質是保障幼兒安全成長的根基，政府提升入園率，更應針對園所環境、教保人員資格及不當對待事件等強化監督制度；該會提出三點建議，落實稽查評鑑、確保幼兒園遵循相關規範及晉用具幼教專業背景合格師資。

全國幼教產業工會理事長許文菁指出，幼兒園內不當對待事件激增，與聘用無教師證、非幼教背景人員擔任幼教老師有高度關聯，缺乏專業的大學生普遍不具備幼兒發展知識與班級經營能力，面對特殊需求幼兒更顯無力，恐成不當對待風險來源。

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