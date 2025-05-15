恐怖畫面曝！高雄男開車穿拖鞋卡油門 衝撞等紅燈機車群4傷

張簡姓男子今晚6時17分許駕車行經大寮區鳳林二路右轉會結路，疑因穿脫開車卡住油門，車子暴衝直接衝撞停等紅燈的機車群，導致3男1女騎士挨撞倒地，其中1男腳踝骨折，其他3人身體擦挫傷；張簡男子經警方酒測，無酒駕行為。

林園警分局調查，26歲的張簡姓男子今天晚間18時17分許駕車行經大寮區鳳林二路右轉會結路時，疑因腳上穿的拖鞋卡住油門，導致車子暴衝，無法煞車，直接追撞前方停等紅燈的機車群。

巨大衝撞力，導致30歲黃姓男子、45歲劉姓男子、23歲蘇姓男子、29歲徐姓女子等4人噴飛或摔倒在地，還有人被壓在車下，其中一男腳踝骨折、身體擦挫傷，另3人頭部及四肢擦挫傷，均由救護車送醫治療。

肇事的張簡男子未受傷，警方到場處理後，張簡男子聲稱因穿拖鞋開車，拖鞋卡在油門，導致他無法踩煞車，車子暴衝釀禍；警方對他施以酒測，無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。

張簡姓男子今晚6時17分許駕車行經大寮區鳳林二路與會結路口，疑開車穿拖鞋，鞋子卡住油門，致車暴衝衝撞停等紅燈的機車群（紅圈處），釀4人受傷。記者石秀華／翻攝 張簡姓男子今晚6時17分許駕車行經大寮區鳳林二路與會結路口，疑開車穿拖鞋，鞋子卡住油門，致車暴衝衝撞停等紅燈的機車群（紅圈處），釀4人受傷。記者石秀華／翻攝 張簡姓男子今晚6時17分許駕車行經大寮區鳳林二路與會結路口，疑開車穿拖鞋，鞋子卡住油門，致車暴衝衝撞停等紅燈的機車群（紅圈處），釀4人受傷。記者石秀華／翻攝