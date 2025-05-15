警察壓力大！桃警辦壓力調適講習

近年警界不時發生員警輕生案件，引發社會關注，為避免憾事再次重演及促進員警身心健康，桃園市警察局交通警察大隊今特別邀請身心科醫師，規劃壓力調適課程傾聽同仁意見，希望能更理解員警壓力並給予幫助。

台北市北投區石牌鄭身心醫學診所院長鄭宇明今受邀至桃園市警察局交通警察大隊，講授「身心理健康促進與壓力調適」課程，同時交通警察大隊副大隊長蕭瑞鵬也在現場與同仁座談傾聽意見，深獲與會同仁好評與迴響。

鄭宇明以多年醫療實務經驗分享，焦慮壓力的外觀特徵有頭髮、眉毛、手部等異樣，當壓力過大時會影響自律神經失調，進而造成身體各項疾病症狀，建議攝取含有情緒營養EPA（二十碳五烯酸）成分的營養品，搭配有氧運動、充足睡眠及有品質的談話，可以舒緩改善壓力情緒。

鄭宇明以心理學家哈里．哈洛的著名心理學猴子實驗，印證「陪伴」家人的重要性，並在課程後接受同仁詢問詳加解答，再由副大隊長蕭瑞鵬與同仁座談，傾聽同仁心聲及意見反應，暢通溝通管道。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長李維振表示，警察工作壓力大，經常要處理民眾各項繁雜事情，若無具備良好的自我抗壓調適方式，恐影響身心健康，將持續宣導警政署及警察局提供的免費心理輔導資源，建議同仁可以掃描心情溫度計及憂鬱檢測APP，以利隨時檢視情緒狀態。

警方也提醒，桃園市警察局內部設有意見反映信箱，同仁可以不具名方式提供意見；呼籲尋短不能解決問題，勇敢求助並非弱者，社會處處有溫暖，集他人之力互助，一定能度過難關，如有需要可以撥打安心專線：1925（依舊愛我）、生命線協談專線：1995（要救救我）、張老師專線：1980。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980