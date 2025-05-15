4年前惡火幸逃劫難 雲林業者捐510萬元消防器材報恩

回想起4年前那場深夜惡火，險些奪走家人生命，雲林縣銘億投資開發公司負責人張吟今天捐贈高達510萬元的消防指揮車和器材，提起災難當時以及後來老公生病急救的過往，她不免哽咽，也再三感謝消防人員英勇救難，期待所捐的每件器材都能在危難中發揮功能，營救更多的人。

銘億投資開發公司負責人張吟今天捐贈多項消防器材和車輛，由雲林縣長張麗善和消防局長林文山代表受贈。包括一輛救災指揮車，更也捐贈高壓空氣呼吸壓縮機、電動油壓破壞器材組及美製電動車滅火降溫用底盤瞄子等高端消防設備，捐贈金額總計510萬元。

張吟哽咽激動說，4年住家深夜一場大火，以及老公2次身體不適，在生死交關時刻，幸有消防弟兄搶救，家人決定把感謝化為支持力量，捐贈消防裝備，守護更多人安全。

她說，2021年1月23日凌晨，睡夢中被女兒叫醒，焦急說失火了，全家人急忙逃出屋外，她與女兒在巷口大叫「失火」，因火勢不小擔心鄰居受困要大家趕緊逃命，一群打火兄弟忙至清晨6點多，一家險中脫困她目送消防車離開，心中無限感慨，當下她即發願只要有機會也要救人，火災驚險後，先生又兩度身體不適，也幸由119救護車送醫。

為感謝消防弟兄救命之恩，家人本想捐2輛救護車，但目前救護車已足夠，她認為所捐之物應是消防所缺所需，經盤點才決定捐指揮車及各式裝備器材，希望每件器材都能在救災中發揮功能，營救每一條寶貴生命。