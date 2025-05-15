檳榔西施太辣？男檳榔攤前東張西望「清槍」20秒全被拍
桃園市某連鎖檳榔攤以檳榔西施穿著火辣聞名，孰料昨晚有民眾目睹一名穿著輕便的男子站在檳榔攤旁，雙手在褲檔「來回抽動」不時探頭張望檳榔攤，誇張行徑全被對面民眾拍下，畫面曝光引發議論，令網友直呼「是個狠人」。
網友昨在社群平台貼出影片，一名身穿T恤、長褲的男子站在檳榔攤位旁，以招牌作為掩護背對著車道，隨後雙手在褲檔前來回抽動，疑似在「打手槍」，還不時探頭望向旁邊空無一人的檳榔攤內，奇怪行徑引發附近民眾注意，過程長達20秒全被拍下。
畫面曝光後引發網友熱議，表示「這樣也可以…」、「這家穿的永遠都只有內衣內褲」、「不得不說這家小姐都挺敢露的」、「裡面沒人也可以喔？是聞到什麼香香的味道嗎」、「哥們，這就有點精彩了」、「我只能說XXX的好確實連我這外縣市的都知道」。
據悉，該家檳榔攤在桃園地區共有6間分店，檳榔西施普遍穿著相當清涼，以此打開名號。桃園警分局表示，本案尚未接獲民眾報案，但警方得知相關消息後已主動積極調閱周邊監視器，掌握該男子身分後將通知到案說明。
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