台南婦人誤信神明消災遭開價「6個幸運7」 警苦口婆心攔阻

台南善化一名40多歲婦人因近期身體不適，卻沒有就醫治療，反而聽信網路上神壇指示，欲提領77萬7777元，6個幸運7，辦理一場消災解厄的法事，所幸郵局行員驚覺不對勁，趕緊報案，警方到場苦口婆心宣導提醒，婦人最後才打消匯款念頭，成功保住存款。

警方表示，近期接獲郵局行員報案，指稱一名婦人欲解除定存並提領鉅款，但款項使用說明不清，疑似遭詐騙集團盯上，隨即由善化派出所巡佐蘇慶源與警員王冠智前往查處。

警方抵達現場調查，40多歲陳姓婦人起初稱是為了償還借款，但說法卻反反覆覆，經員警進一步關心，陳女才坦言說，因近日身體不適，在網路社群軟體「求助神明」，對方指其時運不濟、需進行消災解厄的法事，費用為6個幸運7，且不得向他人透露，否則可能失效。

警方見狀隨即向陳女說明，詐騙集團常利用民眾對於宗教的寄託，假冒神明指示誘騙民眾匯款，陳婦在警方耐心勸說下，決定暫緩提領款項，成功保住新臺幣77萬7777元。