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6旬勇伯獨攀溪頭小百岳迷航6小時 警消靠一招成功尋獲

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

日前一名來自新竹市61歲男子自溪頭米堤飯店旁小路獨自輕裝攀登溪頭鳳凰山小百岳，至鳳凰山北嶺下切後因山林路徑複雜且無清楚指標，不慎迷失方向，所幸經員警與消防人員合力搜尋，並叮囑男子原地待援，避免二次迷失，終於在夜幕低垂前平安尋獲。

竹山警方表示，這位6旬男子日前於中午12時許，僅攜帶簡便裝備與少量飲用水即上山，挑戰鳳凰山小百岳，但山區氣候多變，午後濃霧瀰漫且地面濕滑，男子驚覺迷失方向，於是以手機報案求救，報案時僅模糊記得曾經看見「崩坎頭」路牌，溪頭派出所警員施志隆與鹿谷消防分隊兩名隊員攜帶裝備進山展開搜救。

溪頭派出所接獲報案後，叮囑男子原地待援，避免二次迷失，同時與消防隊員一同出發搜救，由於山區地形陡峭，加上午後剛降下陣雨，道路濕滑，搜救人員數度在崎嶇山徑中滑倒，仍不放棄任何希望；歷經艱辛行進，終於找到「往崩坎頭」方向的殘破路標，但由於年久失修僅剩「往崩」二字，辨識困難，所幸在該處手機稍有訊號，成功與報案男子取得聯繫。

搜救人員隨即以吹哨及高聲呼喊方式引導，並使用GPS定位裝置及GOOGLE離線地圖，最終於太陽下山前成功尋獲該名迷路的男子，男子獲救時體力略顯不支、聲音沙啞，警員立即掏出其自己的飲用水，並詢問男子是否介意水已被喝過，男子苦笑回應「這時候有得喝就好了！」

男子表示，迷途等待時，有隱約聽見人聲，對警消不畏艱難、奮力尋人的精神深感感激，「平時有在挑戰小百岳，但這次攀登鳳凰山摔倒幾次，且天色漸暗又迷失方向，不得已只好打電話求救，非常感謝3名警消幫忙，」結束這場驚魂記。

一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供
一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供
一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供
一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供
一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供
一名來自新竹市的61歲男子日前獨攀登溪頭鳳凰山小百岳，不慎迷失方向，所幸警與消合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。圖／竹山分局提供

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