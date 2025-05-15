快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車 車頭撞爛輪胎歪斜2人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭大同鄉盛產高冷蔬菜，供貨大台北。昨晚大同鄉泰雅路與泰雅大橋路口，發生下山的高冷蔬菜車，與載著肥料上山的肥料車發生嚴重撞擊，兩輛大車重力加速度下，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫，雙方無酒駕。

三星警分局說明昨晚的車禍，22歲張男開著大貨車載高冷蔬菜，沿泰雅路１段由大同鄉南山村往員山鄉方向下山，行經事故地點，28歲呂男駕駛肥料車行經泰雅大橋左轉要上山前往南山村，兩車在路口撞擊，造成呂男與車上的40歲施姓女乘客受傷。

受傷的呂男與施姓女乘客受傷，被送往陽明交通大學附設醫院救治，傷勢穩定，雙方駕駛無酒精反應，肇事原因尚待釐清，三星分局提醒用路人行經彎道、路口及鄉間無號誌路口時，務必減速慢行，遵守交通規則並依規定禮讓，確保行車安全。

宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供
宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫。圖／警方提供

車禍

延伸閱讀

業務開回廠交車遇橫禍！300多萬德系休旅宜蘭遭撞爛 損失慘重

白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

古坑通往斗六主幹道水碓南大橋完工 古坑鄉民動員歡喜通車

相關新聞

4年前惡火幸逃劫難 雲林業者捐510萬元消防器材報恩

回想起4年前那場深夜惡火，險些奪走家人生命，雲林縣銘億投資開發公司負責人張吟今天捐贈高達510萬元的消防指揮車和器材，提...

6旬勇伯獨攀溪頭小百岳迷航6小時 警消靠一招成功尋獲

日前一名來自新竹市61歲男子自溪頭米堤飯店旁小路獨自輕裝攀登溪頭鳳凰山小百岳，至鳳凰山北嶺下切後因山林路徑複雜且無清楚指...

宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車 車頭撞爛輪胎歪斜2人送醫

宜蘭大同鄉盛產高冷蔬菜，供貨大台北。昨晚大同鄉泰雅路與泰雅大橋路口，發生下山的高冷蔬菜車，與載著肥料上山的肥料車發生嚴重...

影／前方回堵反應不及 國1泰山下坡路段5車追撞貨車翻覆

國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1...

南迴公路9420「鹿小愛」遭竊半年 警方今尋獲物歸原主

台東南迴公路知名景點9420「鹿小愛」打卡公仔去年11月29日遭竊，遊客一片哀嚎。經大武警方全力追緝，今天順利偵破，成功...

女子疑跳下霧峰中正橋獲救送醫 警調查案發經過

台中市霧峰區中正橋下，中午發現一名女子獨坐水中，警方據報趕往，將她送醫，並了解事發原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。