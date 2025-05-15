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宜蘭大同高冷蔬菜車撞肥料車 車頭撞爛輪胎歪斜2人送醫
宜蘭大同鄉盛產高冷蔬菜，供貨大台北。昨晚大同鄉泰雅路與泰雅大橋路口，發生下山的高冷蔬菜車，與載著肥料上山的肥料車發生嚴重撞擊，兩輛大車重力加速度下，撞擊力道猛烈，肥料車的車頭被撞爛、菜車車輪扭曲變形，2人受傷送醫，雙方無酒駕。
三星警分局說明昨晚的車禍，22歲張男開著大貨車載高冷蔬菜，沿泰雅路１段由大同鄉南山村往員山鄉方向下山，行經事故地點，28歲呂男駕駛肥料車行經泰雅大橋左轉要上山前往南山村，兩車在路口撞擊，造成呂男與車上的40歲施姓女乘客受傷。
受傷的呂男與施姓女乘客受傷，被送往陽明交通大學附設醫院救治，傷勢穩定，雙方駕駛無酒精反應，肇事原因尚待釐清，三星分局提醒用路人行經彎道、路口及鄉間無號誌路口時，務必減速慢行，遵守交通規則並依規定禮讓，確保行車安全。
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