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影／前方回堵反應不及 國1泰山下坡路段5車追撞貨車翻覆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車，幸未造成人員受傷。

據了解，33歲王姓男子駕駛小貨車，中午12時許駕駛小貨車行經北向36.9公里泰山下坡路段，疑未保持安全車距，當發現前方中線車道的車流回堵已經來不及反應，貨車先撞上46歲陳姓女子駕駛的轎車，又連續擦撞另3輛車之後，貨車側翻在車道上。

國道警方獲報立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車、拖吊車前往，5名駕駛均未飲酒、無人受傷，處理事故占用內側3線車道，後方一度回堵8公里至桃園路段，直到下午1時許排除路況。詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車之後翻覆，幸未造成人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車之後翻覆，幸未造成人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車之後翻覆，幸未造成人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車之後翻覆，幸未造成人員受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車之後翻覆，幸未造成人員受傷。記者林昭彰／翻攝
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國道 車禍

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