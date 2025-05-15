影／前方回堵反應不及 國1泰山下坡路段5車追撞貨車翻覆

國道1號北向泰山路段今天中午發生5車連環追撞事故，初步了解疑因小貨車未保持安全距離，來不及反應前方車流已經回堵，先撞上1輛轎車又連續波及另3輛車，幸未造成人員受傷。

據了解，33歲王姓男子駕駛小貨車，中午12時許駕駛小貨車行經北向36.9公里泰山下坡路段，疑未保持安全車距，當發現前方中線車道的車流回堵已經來不及反應，貨車先撞上46歲陳姓女子駕駛的轎車，又連續擦撞另3輛車之後，貨車側翻在車道上。