南迴公路9420「鹿小愛」遭竊半年 警方今尋獲物歸原主
台東南迴公路知名景點9420「鹿小愛」打卡公仔去年11月29日遭竊，遊客一片哀嚎。經大武警方全力追緝，今天順利偵破，成功將鹿小愛尋回，並交給公路局。大武工務段長陳永銘說，尋回鹿小愛將「備用輪值」。
陳永銘表示，目前9420現場已有新製的鹿小愛替代，舊的鹿小愛尋回來，不會汰除掉，稍微整理一下將備用輪值；未來會加強安全措施，同時呼籲民眾鹿小愛公仔屬於公物財產，勿任意破壞或竊取，以免觸法。
南迴公路大武段9420諧音同「就是愛你」，成民眾示愛打卡景點，公路局也列為幸福公路，並於2020年11月30日設置公路局公仔，取名為鹿小愛，深受遊客喜愛。未料，去年生日前夕，鹿小愛公仔竟遭竊，民眾發現通報。消息一出，令眾多粉絲既震驚又難過。
大武警分局鍥而不捨調查與蒐證下，鎖定1名36歲黃姓男子行蹤，大武派出所長吳炯緯更親赴台南地區，成功將嫌犯查獲到案。全案依竊盜罪及贓物罪移送台東地檢署偵辦。警方表示，黃男稱因親友喜歡該裝置藝術，而臨時起意，決定行竊。
據了解，公路局設置的全國幸福公鹿總共13隻，分部在轄管公路景點，每隻高78公分、寬70公分、重約15公斤，其中包括在9420的鹿小愛。
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