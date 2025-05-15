快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

親手殺死兒簡男臉書多喝酒照 簡妻則與兒子互動貼心照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲男童，鄰居都表示難以置信。簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶；簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。

基隆市環保局機動隊員簡姓員工，平時擔任駕駛大型車輛工作，近日因在銀行擔任銀行員的妻子吵要跟他離婚及爭奪小孩監護權，昨天下午酒後把5歲兒子叫到床上涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段十分凶殘。

簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶，還有他騎重型機車等，但沒有看到他與兒子合照。簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。鄰居對此意外都表示難以置信，不勝唏噓。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶。記者游明煌／翻攝自臉書
簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶。記者游明煌／翻攝自臉書
簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子（右一、右二）互動感情相當好。記者游明煌／翻攝自臉書
簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子（右一、右二）互動感情相當好。記者游明煌／翻攝自臉書

家暴 虐童

延伸閱讀

基隆狠父不願離婚竟悶死5歲兒 法院：母聲請遭家暴未提童受虐

簡男不願離婚酒後悶死兒 謝國樑：保護令核發流程要檢討

5歲童被悶死 里長曝父性格強烈疑爭監護權「玉石俱焚」

影／家暴父枕頭悶死5歲兒 基市府環保局清潔車司機…身分曝

相關新聞

影／台南新營建地開挖竟害3層鄰房倒塌 工務局勒令停工、開罰9萬

台南新營仁愛路一處私人土地地主預計興建5層樓建物，近期正進行基礎工程施工打地基，疑因擋土設施不夠完善，昨傍晚6點多，工地...

女子疑跳下霧峰中正橋獲救送醫 警調查案發經過

台中市霧峰區中正橋下，中午發現一名女子獨坐水中，警方據報趕往，將她送醫，並了解事發原因。

國1北上湖口路段事故 4小客車和大客車、大貨車連環撞

根據警廣即時路況，國道1號北上82.8公里處過湖口，發生4輛自小客車和大客車、大貨車追撞事故，疑有傷者，該起事故造成車流...

國道1號北向泰山路段5車連環撞 貨車翻覆仍在處理中

國道1號北向37公里泰山轉接道之前的下坡路段，中午12時許發生4輛小客車與1輛小貨車連環事故，小貨車在擦撞之後側翻，這起...

親手殺死兒簡男臉書多喝酒照 簡妻則與兒子互動貼心照

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲男童，鄰居都表示難以置信。簡男的臉書有多張他和友人...

影／高雄聯結車變換車道不當 後方貨櫃車擦撞「騎上」分隔島

李姓男子今天上午9時50分許駕駛聯結車行經高市小港區沿海一路北上快車道時，疑前方郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，導致李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。