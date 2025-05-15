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影／高雄聯結車變換車道不當 後方貨櫃車擦撞「騎上」分隔島
李姓男子今天上午9時50分許駕駛聯結車行經高市小港區沿海一路北上快車道時，疑前方郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，導致李男車輛「騎上」中央分隔島卡住，傾斜約30度，所幸未波及車水馬龍的沿海路其他車輛，也無人受傷。
小港警分局調查，李姓男子（46歲）今天上午9時50分許駕駛聯結車行經小港區沿海一路北上快車道時，疑因前方郭姓男子（57歲）所駕駛的貨櫃車變換車道不當，李男反應不及，擦撞郭男聯結車車身後，整輛車衝上中央分隔島卡住。
李男聯結車當場傾斜約30度，所幸未波及路過汽機車，警方獲報到場處理，雙方駕駛均未受傷，也無酒駕情事。
事故車輛，業者已請大型吊車拖吊正拖離現場中，警方於現場指揮管制並疏導交通；詳細肇責由交通大隊釐清。
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