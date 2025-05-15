基隆狠父不願離婚竟悶死5歲兒 法院：母聲請遭家暴未提童受虐

基隆市環保局機動隊員簡姓員工因不願與張妻離婚，昨天涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，檢警今天中午在基隆長庚醫院相驗釐清死因。張妻4月聲請保護令，還未核下就發生憾事。基隆地院澄清，聲請的是通常保護令，而非聲請緊急或暫時保護令，張妻聲請象是個人遭家庭暴力，未提及男童受虐或曾受家庭暴力相關情節。

基隆市警第一分局今天中午偵訊完簡男（45歲）後，帶到基隆長庚醫院相驗，死者家屬到場，檢警初判是被枕頭悶死，簡男坦承在昨天下午2時酒後在床上悶死兒子。

基隆地院今天澄清指出，地院5月6日收受基隆市警察局第一分局函送張姓被害人聲請民事通常保護令案，於5月7日分為通常保護令事件辦理。因是聲請通常保護令，而非聲請緊急或暫時保護令，法官5月8日收受案卷後，當天即依家庭暴力防治法加開審理庭，並排定6月6日上午審理此案。

基隆地院表示，張妻的警詢筆錄及聲請狀，均提及張妻其個人遭相對人簡男的家庭暴力行為，警詢筆錄或聲請狀均未提及男童受虐或曾受家庭暴力的相關情節。

基隆地院並說，張妻是4月23日晚間8時向基隆市第一分局南榮路派出所報案並製作警詢筆錄，並非4月中旬向法院遞狀聲請。承辦法官受理此件通常保護令事件，均依家庭暴力防治法及法院辦理家庭暴力案件應行注意事項等相關規定審理，沒有任何延誤時間。

簡男向警方供稱，他不認同妻子要提離婚，認為兒子也是離婚的原因之一，昨天下午2時酒後愈想愈氣，一氣之下失控用枕頭在床上悶死兒子。

簡妻非常疼愛兒子，昨晚打開簡男住處房間大門後，看到兒子慘狀，當場就悲慟難耐，昏倒在大門口，悲痛不已。簡妻向警方說，她非常愛兒子，昨晚要去接兒子回家，無法接受簡男殺死自己兒子，無法原諒他，坦言因爭吵分居。

鄰居表示，簡男時對兒子看起來很好，也常在中庭玩，對他殺死兒子多表示難以置信。

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