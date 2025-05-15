影／台南新營建地開挖竟害3層鄰房倒塌 工務局勒令停工、開罰9萬

台南新營仁愛路一處私人土地地主預計興建5層樓建物，近期正進行基礎工程施工打地基，疑因擋土設施不夠完善，昨傍晚6點多，工地旁一棟3層樓透天厝受到影響，「ㄅㄧㄤˋ！」一聲突然倒塌，嚇壞附近居民，工務局獲報今早會勘，已勒令該工地停工調查，並依法開罰9萬元。

工務局表示，該倒塌事件沒有造成人員傷亡，肇事原因初判為建築工地預計興建地上5層樓建築物，目前在施作基礎開挖，擋土措施未按圖施工，致鄰房倒塌，已依建築法第58條勒令該工地停工，並依建築法第89條規定裁處9萬元罰鍰，並要求工地改善安全措施。

工務局表示，為保障人民居住安全、防止建築工地鄰損 ，工務局已擬訂「台南市深開挖建築工地勘驗稽查辦理作業原則」確保施工階段工地安全，並多管齊下，採取3大措施，降低建築工地鄰損風險，但本起事件建築工地並無興建地下層，因此未適用該作業原則。

當地新營區民權里長王獻德說，倒塌的樓房約有60年屋齡，已經很久沒人住，屋主平時都當作倉庫使用，然而倒塌事故發生後傷到排水管路，目前地基到處都有積水，需要立即清除並修補，否則就怕影響到附近其他住戶，自己就住在旁邊，也相當害怕，尤其近期地震頻繁，有很大的公安疑慮。