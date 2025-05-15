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施工導致新營3層樓透天厝倒塌 南市工務局：勒令停工並開罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營區發生透天厝倒塌，南市府工務局表示，受損建築物為3層樓，無人居住，倒塌事件沒有造成傷亡。肇事原因是建築工地是預計興建地上五層樓建築物，目前在施作基礎開挖，擋土措施未按圖施工，致鄰房倒塌。

工務局已依建築法第58條勒令該工地停工，並依建築法第89條規定裁處9萬元罰鍰，並要求工地改善安全措施。

工務局表示，為保障人民居住安全、防止建築工地鄰損 ，工務局已訂定「台南市深開挖建築工地勘驗稽查辦理作業原則」確保施工階段工地安全，同時也多管齊下、採取三大措施，以降低建築工地鄰損風險。

工務局指出，為進一步防範未然，該工地附近的鄰房都將進一步檢查，避免任何公安事件的可能性，確保民眾安全無虞。

工務局說明，在新營該起建築工地並無興建地下層，因此未適用該作業原則。

台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供
台南新營發生工地鄰損造成透天厝倒塌，市府工務局已勒令停工並開罰。圖／台南市工務局提供

台南 建築 透天厝

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