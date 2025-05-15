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影／新營3層民宅被鄰居挖垮前原貌曝！里長：挖地基就覺得不對勁

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，地主將自建，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住，也住附近的當地民權里王獻德說，有聽到很大一聲，跑出來看時已經全倒，今上午地主和受損屋主已去調解，盼盡速處理後續。

據了解，倒塌民宅為3層樓鐵皮加蓋，已近60年；根據網友所拍攝的影片，當時民宅1樓彷彿「軟腳」，隨即往工地處傾斜倒下，整個過程不到10秒。

王獻德指出，中華路與仁愛街口正挖地基，開始要蓋房子，可能沒注意到旁邊這棟樓房安全性，挖地基並沒見到做防護措施，聽說在挖的時候，地主就覺得不妥，疑似有土石鬆動，還先去跟屋主講，當挖完以後、機具推出去，昨晚近六點突然倒塌。

「聲音滿大的！」 王獻德說，他當時聽到柱子水泥與鐵筋扯斷造成的聲音，他跑出看時房子已經倒下去，灰塵滿大的。

王獻德也說，該棟房子已經很久沒人住，屋主都當作倉庫使用，然而倒塌也傷到排水溝，目前地基處都有積水，需要立即清除並修補，也怕影響到附近住戶，有很大公安疑慮，工務局等單位上午已來會勘，地主和屋主上午也馬上到區公所調解委員會，要用特急件去調解，然後趕緊讓起造人清理，希望馬上處理掉。

台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，圖為原樣。圖／翻攝自Googlemap
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，圖為原樣。圖／翻攝自Googlemap
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住。記者萬于甄／攝影
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，圖為原樣。圖／翻攝自Googlemap
台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，圖為原樣。圖／翻攝自Googlemap

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