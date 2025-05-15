影／新營3層民宅被鄰居挖垮前原貌曝！里長：挖地基就覺得不對勁

台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，地主將自建，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住，也住附近的當地民權里王獻德說，有聽到很大一聲，跑出來看時已經全倒，今上午地主和受損屋主已去調解，盼盡速處理後續。

據了解，倒塌民宅為3層樓鐵皮加蓋，已近60年；根據網友所拍攝的影片，當時民宅1樓彷彿「軟腳」，隨即往工地處傾斜倒下，整個過程不到10秒。

王獻德指出，中華路與仁愛街口正挖地基，開始要蓋房子，可能沒注意到旁邊這棟樓房安全性，挖地基並沒見到做防護措施，聽說在挖的時候，地主就覺得不妥，疑似有土石鬆動，還先去跟屋主講，當挖完以後、機具推出去，昨晚近六點突然倒塌。

「聲音滿大的！」 王獻德說，他當時聽到柱子水泥與鐵筋扯斷造成的聲音，他跑出看時房子已經倒下去，灰塵滿大的。