快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南去年大型車死亡26件 分局針對銀髮族宣講「遠離大型車」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

有鑑於大貨車、大客車、曳引車因內輪差與視野死角問題，加上車身長且體積重，發生碰撞事故後往往造成嚴重傷亡，今天台南市警第五分局特別前往向轄內銀髮長者介紹大型車輛的危險性，提醒長者牢記與大車應保持安全距離的好習慣，在路上務必遠離大型車。

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向逾50名銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性，指出車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區。

王秋萍說明，大型車因「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成「視野死角」，轉彎時亦會產生「內輪差」現象；如果路上看到大型車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，行人務必保持安全距離，騎機車千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。

王秋萍以「路口退後三大步」、「遠離大型車」等簡單口訣，讓長者反覆練習，並播放影片，介紹阿公阿嬤如何「過馬路」、「遠離大型車」；提醒長者交通安全「慢看停、守規則」，行人遵守交通號誌、走斑馬線、不闖紅燈，才能平安出門快樂回家。

王秋萍表示，長者在清晨與夜間應穿著亮色衣物，不任意穿越車道，提升自身辨識度；另騎乘機車應佩戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴安全帽，確保頭部防護，遵守交通規則，避免危險駕駛。年長者若感到視力或反應力下降，建議減少開車或請家人協助接送。

第五分局分局長洪宏榮呼籲，長者因年齡增長，視力、聽力與反應能力可能會逐漸減弱，在行動上相對較為緩慢，駕駛人如遇年長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，共同守護長者安全過馬路；也鼓勵年長者外出多利用公共運輸，避免風吹雨淋，對交通安全也更有保障。

為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝
為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性。記者袁志豪／翻攝

交通事故 行人

延伸閱讀

交通宣導走進幼兒園 孩子變身小小警察學人身安全觀念

母親節前夕…台南警擴大臨檢 外送員酒駕被逮丟工作

派出所員警從深夜到凌晨巡查 都在台南這條街抓到持毒男子

台中聯結車煞車失靈釀21輛車禍 警今找業者宣導7大主題

相關新聞

影／台南新營建地開挖竟害3層鄰房倒塌 工務局勒令停工、開罰9萬

台南新營仁愛路一處私人土地地主預計興建5層樓建物，近期正進行基礎工程施工打地基，疑因擋土設施不夠完善，昨傍晚6點多，工地...

影／台東綠色隧道公車與轎車對撞 1命危3傷送醫

台東市綠色隧道今天上午10點多發生一起轎車與公車對撞車禍，轎車疑似逆向行駛，公車閃避不及右切撞上安全島，轎車仍猛烈撞擊公...

影／高雄聯結車變換車道不當 後方貨櫃車擦撞「騎上」分隔島

李姓男子今天上午9時50分許駕駛聯結車行經高市小港區沿海一路北上快車道時，疑前方郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，導致李...

基隆狠父不願離婚竟悶死5歲兒 法院：母聲請遭家暴未提童受虐

基隆市環保局機動隊員簡姓員工因不願與張妻離婚，昨天涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，檢警今天中午在基隆長庚醫院相驗釐清死因。張...

影／新營3層民宅被鄰居挖垮前原貌曝！里長：挖地基就覺得不對勁

台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，地主將自建，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住，也住附近的當地民權里王...

施工導致新營3層樓透天厝倒塌 南市工務局：勒令停工並開罰

台南市新營區發生透天厝倒塌，南市府工務局表示，受損建築物為3層樓，無人居住，倒塌事件沒有造成傷亡。肇事原因是建築工地是預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。