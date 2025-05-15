台南去年大型車死亡26件 分局針對銀髮族宣講「遠離大型車」

有鑑於大貨車、大客車、曳引車因內輪差與視野死角問題，加上車身長且體積重，發生碰撞事故後往往造成嚴重傷亡，今天台南市警第五分局特別前往向轄內銀髮長者介紹大型車輛的危險性，提醒長者牢記與大車應保持安全距離的好習慣，在路上務必遠離大型車。

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向逾50名銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性，指出車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區。

王秋萍說明，大型車因「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成「視野死角」，轉彎時亦會產生「內輪差」現象；如果路上看到大型車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，行人務必保持安全距離，騎機車千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。

王秋萍以「路口退後三大步」、「遠離大型車」等簡單口訣，讓長者反覆練習，並播放影片，介紹阿公阿嬤如何「過馬路」、「遠離大型車」；提醒長者交通安全「慢看停、守規則」，行人遵守交通號誌、走斑馬線、不闖紅燈，才能平安出門快樂回家。

王秋萍表示，長者在清晨與夜間應穿著亮色衣物，不任意穿越車道，提升自身辨識度；另騎乘機車應佩戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴安全帽，確保頭部防護，遵守交通規則，避免危險駕駛。年長者若感到視力或反應力下降，建議減少開車或請家人協助接送。