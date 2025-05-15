聽新聞
0:00 / 0:00
台南去年大型車死亡26件 分局針對銀髮族宣講「遠離大型車」
有鑑於大貨車、大客車、曳引車因內輪差與視野死角問題，加上車身長且體積重，發生碰撞事故後往往造成嚴重傷亡，今天台南市警第五分局特別前往向轄內銀髮長者介紹大型車輛的危險性，提醒長者牢記與大車應保持安全距離的好習慣，在路上務必遠離大型車。
去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，第五分局交通組女警王秋萍今天走進社區美好教會，向逾50名銀髮長者說明大型車輛「內輪差」的危險性，指出車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區。
王秋萍說明，大型車因「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成「視野死角」，轉彎時亦會產生「內輪差」現象；如果路上看到大型車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，行人務必保持安全距離，騎機車千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。
王秋萍以「路口退後三大步」、「遠離大型車」等簡單口訣，讓長者反覆練習，並播放影片，介紹阿公阿嬤如何「過馬路」、「遠離大型車」；提醒長者交通安全「慢看停、守規則」，行人遵守交通號誌、走斑馬線、不闖紅燈，才能平安出門快樂回家。
王秋萍表示，長者在清晨與夜間應穿著亮色衣物，不任意穿越車道，提升自身辨識度；另騎乘機車應佩戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴安全帽，確保頭部防護，遵守交通規則，避免危險駕駛。年長者若感到視力或反應力下降，建議減少開車或請家人協助接送。
第五分局分局長洪宏榮呼籲，長者因年齡增長，視力、聽力與反應能力可能會逐漸減弱，在行動上相對較為緩慢，駕駛人如遇年長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，共同守護長者安全過馬路；也鼓勵年長者外出多利用公共運輸，避免風吹雨淋，對交通安全也更有保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言