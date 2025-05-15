快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中漆黑山區受困突見希望 半夜開車沒電…他跑向警車求救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子深夜開車到台中市新社山區中興嶺，突然車沒電，山上已無人車經過，他驚慌下，看到路旁有定點守望閃燈的警車和員警，衝到警車旁向警求救，感謝漆黑的山區可遇見閃燈的警車，熱心員警幫助他脫困。

台中市東勢警分局永源派出所長蘇昱辰與警員蘇彥日前巡邏勤務時，在中興嶺定點守望維護地方治安時，看到一名男子慌張跑向警車方向，說他的轎車停在新社區中興嶺街上，疑似因開上中興嶺及操作不慎導致車輛沒電，請求警方協助。

警方正在該處定點守望，以警用巡邏車協助接電，最終成功協助該民車輛發動，並提醒對方到修車廠檢修，以免類似情形再度發生。

永源派出所長蘇昱辰表示，中興嶺地區海拔介於460公尺至560公尺間，屬於丘陵台地地貌，沿路交通雖平緩但部分道路仍需足夠馬力，轄區地廣人稀，維修不易，道路救援所需時間路程也相對耗時；他提醒駕駛，出門前應先行檢查車輛油料，水箱水和胎壓及其他機件有無故障，適時檢修。

一名男子深夜開車到台中市新社區中興嶺，途中車沒電，他跑向定點守望的警車和員警求救。圖／警方提供
一名男子深夜開車到台中市新社區中興嶺，途中車沒電，他跑向定點守望的警車和員警求救。圖／警方提供

台中市 警車

延伸閱讀

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

相關新聞

影／台南新營建地開挖竟害3層鄰房倒塌 工務局勒令停工、開罰9萬

台南新營仁愛路一處私人土地地主預計興建5層樓建物，近期正進行基礎工程施工打地基，疑因擋土設施不夠完善，昨傍晚6點多，工地...

影／台東綠色隧道公車與轎車對撞 1命危3傷送醫

台東市綠色隧道今天上午10點多發生一起轎車與公車對撞車禍，轎車疑似逆向行駛，公車閃避不及右切撞上安全島，轎車仍猛烈撞擊公...

影／高雄聯結車變換車道不當 後方貨櫃車擦撞「騎上」分隔島

李姓男子今天上午9時50分許駕駛聯結車行經高市小港區沿海一路北上快車道時，疑前方郭姓男子駕駛的貨櫃車變換車道不當，導致李...

基隆狠父不願離婚竟悶死5歲兒 法院：母聲請遭家暴未提童受虐

基隆市環保局機動隊員簡姓員工因不願與張妻離婚，昨天涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，檢警今天中午在基隆長庚醫院相驗釐清死因。張...

影／新營3層民宅被鄰居挖垮前原貌曝！里長：挖地基就覺得不對勁

台南新營區中華路與仁愛街口空地正挖地基，地主將自建，昨下午驚傳一旁的3層樓民宅倒塌，幸好無人居住，也住附近的當地民權里王...

施工導致新營3層樓透天厝倒塌 南市工務局：勒令停工並開罰

台南市新營區發生透天厝倒塌，南市府工務局表示，受損建築物為3層樓，無人居住，倒塌事件沒有造成傷亡。肇事原因是建築工地是預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。