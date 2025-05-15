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台中漆黑山區受困突見希望 半夜開車沒電…他跑向警車求救
一名男子深夜開車到台中市新社山區中興嶺，突然車沒電，山上已無人車經過，他驚慌下，看到路旁有定點守望閃燈的警車和員警，衝到警車旁向警求救，感謝漆黑的山區可遇見閃燈的警車，熱心員警幫助他脫困。
台中市東勢警分局永源派出所長蘇昱辰與警員蘇彥日前巡邏勤務時，在中興嶺定點守望維護地方治安時，看到一名男子慌張跑向警車方向，說他的轎車停在新社區中興嶺街上，疑似因開上中興嶺及操作不慎導致車輛沒電，請求警方協助。
警方正在該處定點守望，以警用巡邏車協助接電，最終成功協助該民車輛發動，並提醒對方到修車廠檢修，以免類似情形再度發生。
永源派出所長蘇昱辰表示，中興嶺地區海拔介於460公尺至560公尺間，屬於丘陵台地地貌，沿路交通雖平緩但部分道路仍需足夠馬力，轄區地廣人稀，維修不易，道路救援所需時間路程也相對耗時；他提醒駕駛，出門前應先行檢查車輛油料，水箱水和胎壓及其他機件有無故障，適時檢修。
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