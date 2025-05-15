昨(14)日晚間19時許，桃園市楊梅區一名61歲賴姓老翁獨自在武營街巷弄內徘徊遊蕩，步履蹣跚的模樣引起路過民眾關注，民眾擔心老翁發生意外，隨即報警請求協助。在楊梅警分局的積極協助下，老翁最終順利安全返回家中。原來老翁持有身心障礙手冊，家屬有在鑰匙上裝定位器，昨晚老翁出門散步卻忘記帶鑰匙，所幸在警民合力協助下，沒有發生意外。

61歲賴姓老翁獨自在武營街巷弄內徘徊遊蕩。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，昨晚接獲報案，稱有一名老翁在楊梅區武營街106巷內徘徊，行為舉止異常。巡佐郭益成、警員顧晉瑋立即前往處理，抵達現場後發現老翁行動不穩，言語也表達不清，無法正確說出自己的姓名、住址或家屬聯絡方式。考量當時天色昏暗，且周邊缺乏照明設備，員警擔心老翁獨自在外恐有危險，決定先將其帶回派出所安置，再設法聯絡家屬。

楊梅派出所員警擔心老翁獨自在外恐有危險，決定先將其帶回派出所安置，再設法聯絡家屬。圖：讀者提供

楊梅派出所進一步提及，警方透過老翁提供的片段資訊，細心比對後成功確認其身分，並聯繫上家屬。據了解，老翁持有身心障礙手冊，平時外出時都會攜帶附有定位器的鑰匙串，方便家屬掌握其行蹤。但昨天他未攜帶鑰匙串便獨自外出散步，導致家屬無法掌握其位置，多方尋找無果，心急如焚，所幸員警暖心的協助，順利將人帶回家。

楊梅分局表示，年長者走失事件時有所聞，提醒民眾應多留心身邊長輩的動向。若發現有迷途或需要協助的情況，請主動伸出援手讓長輩們能平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：身障翁夜間迷途 楊梅警民及時伸援