影／高雄男跳愛河救愛犬險溺水 雙雙被救起

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男直接跳下河救愛犬，蔣女拋岸邊救生圈支援，後蔣因體力不支，無力自行上岸，蔣打119求救，警消將抱著愛犬的廖男一起救上岸，虛驚一場。

苓雅警分局指出，廖姓男子（25歲）昨天深夜11時許帶著飼養的貴賓犬和蔣姓女友人（23歲）到愛河邊散步，兩人聊天之際，走在前方的貴賓犬突然掉落河中，廖見愛犬落河，二話不說，直接跳下河中救狗。

當時蔣女見岸邊有救生圈，直接將救生圈拋給廖男，廖男套上救生圈，將愛犬抱在懷中，慢慢游向岸邊，找不到可上岸之處，蔣女見廖男體力不支，急打119求助。

警消趕抵現場，發現廖男抱著愛犬攀浮在救生圈上，意識清楚，於是合力將廖男和貴賓犬一起拉上岸，救護員檢查廖男身體無礙、貴賓犬也沒事，只是虛驚一場，隨後讓他們自行離去。

廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸。記者石秀華／翻攝
廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸。記者石秀華／翻攝
廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸。記者石秀華／翻攝
廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸。記者石秀華／翻攝
廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
廖姓男子和蔣姓女友人昨深夜11時許帶著貴賓犬到愛河邊散步，未料，貴賓狗不慎跌落河裡，廖男跳河救愛犬，後因體力不支，被警消救上岸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

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