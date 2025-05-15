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閃遠點！高雄工地高空丟異物砸中路過轎車 爆出2年前曾活埋工人

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市文衡一路、民生一路路口一處建築工地近期頻傳在高空扔下物品，造成下方路過駕駛嚇壞和財損，有轎車遭石塊砸中車身受損，據悉該工地近期已賠償不少人，高市工務局已派員稽查，若屬實將依據違反建築法63條開罰9萬元並勒令停工改善；該處工地甚至在2年前曾發生塌陷意外，造成一名工人遭活埋慘死。

一名民眾在社群平台Threads公開事發影片，他當時騎車行經高雄市區文衡一路、民生一路路口一處工地時，上方突然掉落一個疑似塑膠製品，他直言「東西砸下來真的會嚇死」，網路上引起討論；也有另名民眾留言轎車稱遭工地料落物砸中，一顆小石頭直接從高處砸在車頂，車身板金因此出現凹痕，報警後警方聯絡工地負責人，據悉工地已經賠償過好幾個人。

不少當地人留言表示該建商在各地工程風評不一，稱「這我每天上班的路」、「還是閃遠一點吧」。高市工務局建管處表示，尚未接獲相關民眾通報，目前已依據影像核派人員稽查，若屬實將依據違反建築法63條，建築物施工場所應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，開罰9萬元並勒令停工改善。

據了解，該處工地2年前還曾發生工地塌陷，當時建商正在施作汙水接管工程，布料工程土石突然崩落，導致1名工人當場遭活埋，近2小時後才被救出，消防局出動13車42人前往搶救現場。

高雄市文衡一路、民生一路路口一處建築工地近期頻傳在高空扔下物品，造成下方路過駕駛嚇壞和財損，有轎車遭石塊砸中車身受損，據悉該工地近期已賠償不少人。記者宋原彰／翻攝
高雄市文衡一路、民生一路路口一處建築工地近期頻傳在高空扔下物品，造成下方路過駕駛嚇壞和財損，有轎車遭石塊砸中車身受損，據悉該工地近期已賠償不少人。記者宋原彰／翻攝
高雄市文衡一路、民生一路路口一處建築工地近期頻傳在高空扔下物品，造成下方路過駕駛嚇壞和財損，有轎車遭石塊砸中車身受損，據悉該工地近期已賠償不少人。記者宋原彰／翻攝
高雄市文衡一路、民生一路路口一處建築工地近期頻傳在高空扔下物品，造成下方路過駕駛嚇壞和財損，有轎車遭石塊砸中車身受損，據悉該工地近期已賠償不少人。記者宋原彰／翻攝

建築 活埋 開罰

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