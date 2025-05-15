影／台南懷孕婦紅線違停 警欲驅離卻見她神情痛苦緊急送醫
30歲楊姓婦人懷有8個多月身孕，昨天因子宮收縮，想要開車到婦產科檢查，結果肚子劇烈疼痛、差點暈倒；她緊急將車停在紅綠燈旁紅線，巡邏警車以她違規按喇叭示警，車上員警卻見懷孕婦人蹣跚下車、神情痛苦求助，立即將她扶上車，5分鐘內送醫治療。
懷孕8個多月的楊姓婦人，昨天上午因子宮收縮，獨自開車要從台南市中西區民族路前往永康區婦產科就診檢查，行駛到一半肚子突然劇烈疼痛、感覺無法呼吸，頭暈想吐且雙眼視線發黑，只好努力將轎車停到民族路與海安路交界口的紅綠燈旁。
當時轄區第二警分局海安派出所員警於11時許巡邏經過，警員黃揚傑、黃順發見楊婦違規停在紅線，以巡邏車喇叭示警，想請她開走避免妨礙交通；楊婦正在車上焦急設法尋求協助，聽到警車聲音，趕緊蹣跚扶著車門下車，走向員警。
警員見她懷有身孕，神情痛苦，連忙上前關心。「警察先生，可以幫我送醫嗎？」楊婦痛苦到雙眼泛淚喘息表示，因懷有身孕，肚子突然劇烈疼痛造成頭暈想吐快要暈倒，且雙眼視線模糊，幾乎快看不清眼前狀況。
員警研判情況危急，若通報救護車，一來一往恐更耗時，為爭取時間，決定直接以巡邏車將她送醫；員警將楊婦攙扶到警車上，協助她收拾車上貴重物品，經通報勤務指揮中心後，沿路開啟巡邏車警示燈、蜂鳴警報器，同時以喇叭不斷廣播「麻煩靠左右讓一下警車」。
由於最近的醫院為成大醫院，當時依車流預估正常需要約20分鐘車程，經巡邏車緊急護送，只花5分鐘就將楊婦順利安全送達醫院；楊婦送醫後診療並無大礙，是子宮突然急速收縮引起劇烈疼痛，所幸母子均安，胎兒持續平安在母親體內生長。
楊婦恢復平靜後，請家人協助將自己的轎車開走，也感謝員警及時伸出援手，讓能她歡喜期待迎接小生命的誕生；分局指出，為民服務是警察職責，同仁將心比心，為需要協助民眾略盡綿薄心力，能協助守護新生命，警察也跟家屬一樣充滿期待及喜悅。
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