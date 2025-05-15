影／托嬰中心14名嬰幼兒被虐 媽媽們集體控訴請媽媽市長盧秀燕給公道

台中市豐原區某托嬰中心傳出保育員虐嬰幼兒案，已查出至少14名嬰幼兒受害，台中市議員陳清龍今天開記者會，其中6名媽媽出面集體控訴保育員粗暴對待她們小孩情形，要求台中市長盧秀燕主持公道，一位媽媽痛訴「我們的孩子不是抹布」，不小心打翻水，不要再拉孩子的衣服擦拭地面的水。

今天的記者會有6位媽媽出面控訴，其中有2位媽媽抱著小孩出席，她們都是豐原某托嬰中心的孩子家長，指控最近接獲通知，才知孩子在中心受虐，她們震驚痛心，這不只是個別教保員不當行為，更牽涉中心制度失靈與後續處理消極，嚴重損害孩子與家長基本權益。

家長說，此事件早在今年3月發生，中心直到4月才逐步檢視監視器畫面，家長們多在稽查一周後才接到通知。

目前家長們接到台中市社會局通知，依監視影像初步看出，孩子受虐情形，包括多次打頭、粗魯拉扯、捉領勒脖子，拉腳讓孩子跌倒致頭著地、拉扯頭髮移動等行為。

家長訴求，依法提告陳姓保育員，追究刑責；要求社會局從重裁罰保肓員，不得再從事教保工作；請盧秀燕市長和民意代表和社會局，協助家長轉托與補助銜接，提供臨時安置或配對機制，減輕家長身心和經濟重擔。

一名家長今天在記者會中說，她昨天接到社會局通知，才知自己小孩也是受害者，拿桌上水壼時不慎打翻水，少許水流到地面，這名保育員拉著她小孩衣服擦拭地上的水；另一名媽媽說，她送兒子到托嬰中心時，有段時間兒子到中心門口哭著說不敢進去，說老師打妹妹的頭，她現在才知道兒子心裡陰影。

台中市議員陳清龍表示，事發至今，社會局帶回托嬰中心監視器主機已10天，有些家長接到通知孩子受虐，想看監視畫面卻要等到下周才能向中心申請看到，他說台中市社會局和家防中心的資訊設備和人才不足，也未向其他單位尋求幫助，需檢討。

台中市社會局科長楊惠如表示，社會局4月25日稽查時，這名保育員已離職，社會局目前正檢視監視器畫面中，會加強稽查，平常一季一次，會加強訪視，也有訪視輔導團，請專家學者進入中心指導，也會協助家長確保孩子的中心的照顧情形，調查後會依法嚴查嚴懲。

台中市社會局長廖靜芝表示，市府接獲通報後啟動調查，陳姓女保育員3月19、20日不當對待的畫面調查中，發現有8名嬰幼兒受害，保育員3月底離職，因此擴大調閱監視器時間，發現另有6名嬰幼兒受害，將擴大調查是否有更多嬰幼受害。

她表示，托嬰中心監視系統近20支監視器，調查需要一段時間，除確定8名嬰幼兒已完成家庭訪視，另第二波6名新發現的受害嬰幼兒也將啟動訪查，依法定流程4個月內完成調查。

民眾提供影片中，女保育員強拉嬰兒要換尿布，嬰兒瞬間倒下，頭部著地；女保育員也涉嫌對另一名嬰兒粗暴，她雙手扣著嬰兒頭部猛力搖晃。

托嬰中心一名女嬰母親說，她接到社會局通知才知自己一歲多女兒在托嬰中心受虐待，看到畫面很心疼也生氣，她女兒被女保育員強拉扯倒地換尿布，後來女保育員到她家中說明，她女兒看到保育員立即倒退嚕，後來再提保育員名字，女兒聽到馬上臉色大變；這位母親說，目前至少有8名嬰幼兒受虐，這托嬰中心一名老師的小孩也受害，她打算對保育員提告。

台中市社會局說明，有關豐原區某托嬰中心疑似不當對待兒少事件，社會局接獲通報後已立即啟動調查，將檢視監視器畫面以及訪視相關人員釐清案情。也主動聯繫關心家長，說明案件處理程序，並請該托嬰中心提報改善措施、加強管理。